«Главное ощущение от Якутии — парадокс. Кажется, тут невозможно жить, но люди живут, улыбаются и вообще явно любят место, где живут (хоть и поднывают, но это везде)», пишет @krasilshchik.

Илья Красильщик — в прошлом журналист, издатель, редактор известных российских СМИ. Последнее официальное место работы — гендиректора сервиса по доставке продуктов «Яндекс.Лавка» — покинул в ноябре этого года. Красильщик — лауреат премии «Человек года GQ» в номинации Man of the City by Johnnie (ноябрь 2020).

Пост Красильщика о Якутии, пожалуй, позитивен, передает большое удивление местной атмосферой и героическими буднями (будничным героизмом), всегда интересно узнавать о себе самом из чужих уст : «Люди стоят каждый день на местном рынке с утра до вечера на улице (!) и торгуют рыбой. Водитель Николай каждый день возит на буране туристов к Ленским столбам. По городу ходят чипированные бездомные собаки. И все довольны! Потому что зима выдалась теплая, и в прошлом году водитель Николай возил туристов через Лену при -62», «Кажется, невозможно ничем заниматься, когда у тебя световой день 5 часов. Но в Якутии расцветает свое кино, а местная компания inDriver (это такое такси, где ты сам назначаешь цену поездки и торгуешься) штурмует один за другим рынки всего мира».