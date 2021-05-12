Каждый якутянин может участвовать в обсуждении изменений Конституции РС(Я)

На сайте Государственного Собрания (Ил Тумэн) идет общественное обсуждение проекта Конституционного закона РС (Я) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)», внесенного в парламент Якутии Главой РС (Я) 30 апреля 2021 года.

Итоги общественных обсуждений будут подведены на публичных слушаниях 21 мая 2021 года в форме расширенного заседания постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по государственному строительству и законодательству. Публичные слушания будут транслироваться на официальном сайте и ютуб-канале Ил Тумэн.

Участником общественного обсуждения может стать каждый житель республики, оставив свой комментарий в разделе для общественных обсуждений на официальном сайте парламента Якутии: iltumen.ru.

Для получения подробной информации по теме обсуждения в разделе «Общественные обсуждения» размещены:

— ссылки на информационные материалы о внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия);

— файлы с текстом законопроекта, пояснительной запиской и иными сопроводительными материалами, доступные для скачивания;

— представлен ход работы над законопроектом.

Напоминаем, проект Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)» разработан в целях совершенствования республиканского законодательства в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Законопроектом предусматривается внесение изменений, направленных на закрепление в Конституции (Основном законе) Республики Саха (Якутия) гарантий, связанных с социальными правами граждан, вопросами семьи и детства, образования и здравоохранения. Также, в целях наиболее эффективного осуществления предусмотренных законодательством полномочий, предлагается включить в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия) положения о единой системе публичной власти в Российской Федерации, в которую входят органы местного самоуправления и органы государственной власти.

В соответствии со статьей 4 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О порядке принятия Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)» изменения и дополнения Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) до их принятия Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) подлежат обязательному предварительному опубликованию в средствах массовой информации и общественному обсуждению.

Приглашаем принять активное участие в общественном обсуждении проекта конституционного закона республики.