Каждый второй житель Якутии засыпал за рулем

Автомобильный портал «Дром» провел опрос среди автолюбителей «Вы когда-нибудь засыпали за рулем?» По его результатам 3% жителей Якутии ответили «Да, и это плохо кончилось». У 57% респондентов «отключка» во время вождения не привела к неприятным последствиям. Отрицательный вариант ответа выбрали 40% жителей республики Саха (Якутия). В целом россияне реже засыпали за рулем. В этом признался 51% опрошенных.

В Бурятии 8%, а в Московской области 6,8% опрошенных признались, что сон за рулем имел для них неприятные последствия. Это почти в 3 и 2 раза чаще соответственно, чем в среднем по стране.

«Один раз под утро не дотянул километров 30 до Нягани (ХМАО). Трасса пустая, выехал на встречную полосу, столбики посбивал и в овраг… В машине жена и двое детей. Слава Богу всё обошлось. Люди отдыхайте в дороге не торопитесь», – поделился неудачным опытом респондент.

В республике Крым, напротив 65% никогда не засыпали при управлении автомобилем.

«Я заснул однажды ночью на трассе. Машина начала уходить с дороги. Хорошо, что было барьерное ограждение справа – проснулся от скрипящего звука. Без него улетел бы с дороги. С тех пор знаю, что я не ночной ездок. Мне не помогают ни остановки, ни пение, ни напитки и прочие дела. Только сон», – рассказал участник опроса из Иркутска.

Всероссийский опрос проводился с 25 мая по 2 июня 2020 года среди пользователей сайта drom.ru, в котором проголосовало 13 671 человек.