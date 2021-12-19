Каждый участник команды-победителя конкурса «Таланты Якутии» получит по полмиллиона

Сегодня в Якутске подвели итоги республиканского конкурса «Таланты Якутии». Победу присудили команде «Крылья Арктики», которая разработала проект по цифровизации сбора заявок на перелёты по социально значимым маршрутам республики.

Каждый участник команды получил грант на обучение в размере 500 тысяч рублей. Всего заявку на участие в конкурсе подали более 5000 жителей Якутии. В финал вышли 17 команд, которые в течение года работали над проектами по развитию сельских и арктических территорий республики и обучались в школе прорывных компетенций LAB.TALЕNT.

Финалисты представили свои проекты председателю правительства Якутии Андрею ТАРАСЕНКО, который также ответил на вопросы участников о будущей поддержке инициатив. Премьер отметил, что глава республики Айсен НИКОЛАЕВ уделяет большое внимание поддержке активной талантливой молодёжи и их самореализации.

«Молодёжь, которую собрал конкурс – будущее нашей республики. Здесь собрались активные молодые люди, которые интересуются проблемами своих родных сёл и городов, предлагают решения во благо развития всего региона. Мы готовы поддержать все проекты, которые смогут преобразить нашу республику и помочь вам реализовать их дальше», — обратился к участникам Андрей Тарасенко.

Премьер республики отметил, что все проекты, прошедшие в финал, будут переданы в профильные министерства для дальнейшего рассмотрения. Кроме того, он поручил минмолодёжи внести предложения по совершенствованию конкурса и сформировать конкретный кадровый заказ и актуальные темы для нового набора.

Среди финалистов – команды, которые разработали проекты по цифровизации северного завоза, созданию коворкинг-центра на селе, сервиса по доставке товаров из интернет-магазинов в арктические районы, вывозу металлолома из Арктики, продвижению товаропроизводителей из арктических районов, обучению детей раздельному сбору отходов и разумному потреблению, арктическому туризму.

«Таланты Якутии» – это масштабный кадровый конкурс для решительных и целеустремленных молодых людей, готовых стать новыми лидерами Якутии. Конкурс создан на базе Республиканской деловой игры «МИНИСТР». Цель конкурса – выявить 300 перспективных специалистов и управленцев, которые обеспечат достижение целей стратегии социально-экономического развития республики.