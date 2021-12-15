Каждый ребенок в Якутии должен иметь доступ к передовым знаниям

Образование должно рассматриваться как стратегическая отрасль, от которой зависит качество жизни и будущее Якутии. Для этого каждый ребёнок, каждый молодой человек в республике вне зависимости от того, где живёт, должен иметь доступ к передовым знаниям. Об этом в ходе Послания депутатам Ил Тумэн заявил глава республики Айсен НИКОЛАЕВ.

«В республике создается уникальная сеть для развития талантов молодого поколения якутян. Скоро в Октёмцах будет введен новый учебный корпус Малой академии наук Якутии, полным ходом идёт строительство круглогодичного детского центра «Полярная звезда», начинается строительство Парка будущих поколений», – сказал глава.

Только за последние 3 года в регионе ввели более 70 объектов общего и дошкольного образования. В 2022 году планируется открыть 15 новых школ в столице и в районах. До 2023 года республика также получит более 2,8 млрд рублей на капитальный ремонт и оснащение школ в рамках исполнения поручения президента РФ на съезде «Единой России».

Для выработки новой траектории развития системы образования глава Якутии поддержал проведение в 2022 году съезда учителей и педагогической общественности республики. В рамках подготовки к съезду глава поручил организовать широкую общественную дискуссию о будущем образования и вовлечь самих школьников.

«Крайне важно понять запрос и самих детей. В этих целях считаю необходимым проведение компетентного социологического исследования среди школьников. Прошу минобразования организовать эту работу. На съезд надо выходить с реальной, объективной картиной, чтобы принятые решения были не формальными, а действительно эффективными», – сказал uлава.

По словам главы, современной Якутии важно выйти на лидирующие позиции в формировании новых подходов в управлении, экономике и экологии. Опорой нам в этом должна служить наука. При этом важно, чтобы наука не развивалась изолированно. Она должна стать главной точкой притяжения инноваций, финансов и бизнеса для развития экономики.

Айсен Николаев также акцентировал внимание на том, что научно-образовательному центру «Север» предстоит вывести исследования якутских ученых на мировой уровень.