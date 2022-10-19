19.10.2022
09:44
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Коронавирус

Каждый пятый заболевший ковидом якутянин госпитализирован

На 19 октября выявлено 82 новых случая коронавирусной инфекции:

  — г. Якутск – 18 случаев,

  — Мирнинский район – 6 случаев,

  — Абыйский, Усть-Майский, Хангаласский районы — по 5 случаев,

  — Алданский, Горный, Мегино-Кангаласский, Олекминский районы — по 4 случая,

  — Верхневилюйский, Кобяйский, Усть-Алданский районы — по 3 случая,

  — Верхнеколымский, Вилюйский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Среднеколымский Сунтарский районы — по 2 случая,

  — Аллаиховский, Анабарский, Оленекский,

    Эвено-Бытантайский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 491 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 609 541 тест.

на 19.10.2022

За последние сутки госпитализировано 15 человек или 18,3% от общего количества выявленных случаев за сутки – 82 случая.

За сутки 21,9% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 78,1%.

На 19.10.2022 лечение в стационарах получают 15,5% больных, в амбулаторных условиях – 84,5%.

За сутки выздоровело 96 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 686 336 человек. (95,7% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 186 958 человек.

Это 74,5% от количества лиц —  у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 19.10.2022 за сутки:

  Единым колл-центром «122» обработан 401 входящий звонок.

  Проведено 1 491 исследование в сутки.

  Из 171 развернутой койки для лечения больных  COVID-19 свободно – 33,9%

  На горячую линию здравоохранения поступило 108 звонков.

  Волонтеры не были задействованы

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov_sakhagov/

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