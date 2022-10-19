Каждый пятый заболевший ковидом якутянин госпитализирован
На 19 октября выявлено 82 новых случая коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 18 случаев,
— Мирнинский район – 6 случаев,
— Абыйский, Усть-Майский, Хангаласский районы — по 5 случаев,
— Алданский, Горный, Мегино-Кангаласский, Олекминский районы — по 4 случая,
— Верхневилюйский, Кобяйский, Усть-Алданский районы — по 3 случая,
— Верхнеколымский, Вилюйский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Среднеколымский Сунтарский районы — по 2 случая,
— Аллаиховский, Анабарский, Оленекский,
Эвено-Бытантайский районы – по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 1 491 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 609 541 тест.
на 19.10.2022
За последние сутки госпитализировано 15 человек или 18,3% от общего количества выявленных случаев за сутки – 82 случая.
За сутки 21,9% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 78,1%.
На 19.10.2022 лечение в стационарах получают 15,5% больных, в амбулаторных условиях – 84,5%.
За сутки выздоровело 96 человек.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 686 336 человек. (95,7% взрослого населения республики).
Ревакцинацию прошли 186 958 человек.
Это 74,5% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
На 19.10.2022 за сутки:
Единым колл-центром «122» обработан 401 входящий звонок.
Проведено 1 491 исследование в сутки.
Из 171 развернутой койки для лечения больных COVID-19 свободно – 33,9%
На горячую линию здравоохранения поступило 108 звонков.
Волонтеры не были задействованы
+7 (999) 174-67-82
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