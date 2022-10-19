Каждый пятый заболевший ковидом якутянин госпитализирован

На 19 октября выявлено 82 новых случая коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 18 случаев,

— Мирнинский район – 6 случаев,

— Абыйский, Усть-Майский, Хангаласский районы — по 5 случаев,

— Алданский, Горный, Мегино-Кангаласский, Олекминский районы — по 4 случая,

— Верхневилюйский, Кобяйский, Усть-Алданский районы — по 3 случая,

— Верхнеколымский, Вилюйский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Среднеколымский Сунтарский районы — по 2 случая,

— Аллаиховский, Анабарский, Оленекский,

Эвено-Бытантайский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 491 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 609 541 тест.

на 19.10.2022

За последние сутки госпитализировано 15 человек или 18,3% от общего количества выявленных случаев за сутки – 82 случая.

За сутки 21,9% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 78,1%.

На 19.10.2022 лечение в стационарах получают 15,5% больных, в амбулаторных условиях – 84,5%.

За сутки выздоровело 96 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 686 336 человек. (95,7% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 186 958 человек.

Это 74,5% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 19.10.2022 за сутки:

Единым колл-центром «122» обработан 401 входящий звонок.

Проведено 1 491 исследование в сутки.

Из 171 развернутой койки для лечения больных COVID-19 свободно – 33,9%

На горячую линию здравоохранения поступило 108 звонков.

Волонтеры не были задействованы