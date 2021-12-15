Каждый новорожденный в Якутии получит по 100 тысяч рублей

Каждый ребенок, рожденный в год 100-летия ЯАССР, получит по 100 тысяч рублей. О создании специального целевого капитала «Дети столетия» глава республики Айсен Николаев заявил в послании Государственному Собранию Ил (Тумэн).

Наступающий год Айсен Николаев объявил Годом матери в Якутии. В 2022 году республика будет отмечать 100-летие со дня образования ЯАССР.

«Чтобы подчеркнуть особый смысл 100-летия республики и Года Матери, я предлагаю учредить для каждого ребенка, рожденного в Якутии в юбилейном году, целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей», — сказал Николаев.

Глава региона заявил и о других новых мерах поддержки семей и подчеркнул важность ускорения самых острых проблем материнства и детства. В частности, в ближайшие 5 лет он поручил правительству обеспечить выплаты на жилье семьям, имеющим пятерых и более детей.

«В очереди на выплаты на жилье семьям, имеющим пятерых и более детей сегодня состоит 1815 семей, а в этом году выплату получили только 56 из них. Со ввода этой выплаты в 2012 году всего лишь 600 семей смогли получить ее. Такими темпами семьям придется ждать своей очереди больше 30 лет. Я ставлю задачу перед Правительством разработать дополнительные механизмы и совместно с Парламентом решить этот вопрос в ближайшие 5 лет», — заявил глава.

Муниципальным властям он предложил полностью освободить семей с пятью и более детьми от налога на имущество физических лиц.

Айсен Николаев заявил об увеличении базового размера вознаграждения семей, воспитывающих приемных детей, в 2 раза, а также поручил кабинету министров в течение трех лет построить в городе Якутске Центр социальной помощи семье и детям.

Глава также предложил увеличить в два раза объем финансирования на гранты общественным организациям для реализации проектов в поддержку материнства.

Отдельное внимание в своем послании он уделил расширению возможностей женщин, матерей для получения новых компетенций. По его словам, в 2022 году женщины будут в центре внимания служб занятости, вне зависимости от места проживания, возраста и социального положения. Для них также будут предложены новые программы женского здоровья с персонализированным сопровождением.

«Я надеюсь, что эти меры улучшат жизнь многодетных семей, что многие мамы почувствуют внимание к себе и станут счастливее. В Год Матери мы поднимем в обществе широкую волну уважения к женщине, уважения к матери», — заключил он.