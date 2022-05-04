Каждый номер «Сырдык сүүрээн» — отдельный спектакль

3 мая 2022 г. состоялся концерт «Сырдык сүүрээн сулустардыын» детской образцовой студии эстрадного вокала народных артистов Якутии Екатерины, Алексея Егоровых. Проект дуэтов детей со звездами якутской эстрады проводится в 4 раз.

«Детей набираем в основном с 7 лет. Мы очень любим родной ДДН им.А.Е. Кулаковского. Участвуем в его мероприятиях. Также у нас есть свои традиционные проекты, многие из них находятся в фонде НВК. В работе всегда стараемся придерживаться духовной стороны нашей культуры. Ребенок должен постоянно развиваться. А это требует огромной самоотдачи.

Мы очень благодарны всем артистам Театра эстрады, которые постоянно участвуют в нашем проекте, притом без гонорара», — рассказывает руководитель студии «Сырдык сүүрээн» Алексей Егоров.

Вместе с юными артистами на сцену вышли Далаана, Василий Еремеев, Бүөккэ Бөтүрүөп, Сахая, Ый кыыһа, Милена Борисова и другие звезды. Ребята уверенно держались на сцене. Они не только пели, но и танцевали, подарив собравшимся великолепное зрелище. Подбор репертуара, выбор и согласование с артистами, долгие и упорные репетиции и финальный концерт показал, что воспитанники студии большие труженики. Каждый номер это отдельный спектакль, за которым стоит кропотливая педагогическая работа. Желаем «Сырдык сүүрээн» творческих успехов и блистательных побед на российской и международной сцене.