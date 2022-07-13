13.07.2022
15:39
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Общество

Каждый может помочь верхоянцам

В Якутске открыт пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим от ЧС в Верхоянском районе и находится он по улице Курашова, дом 24, 4 этаж, 405 каб — передает телеграм-канал Говорит Амбросьев❗️

Напомню, что в результате сильного повышения уровня воды сёла Томтор, Токума, Бетенкес, Боронук и Верхоянск оказались затопленными.

Властями Якутии вовремя была произведена эвакуация жителей, обеспечена доставка продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости.

Сейчас вода ушла из населенных пунктов Томтор и Токума. Работы по ликвидации паводка продолжаются.

Фото: https://t.me/V_Ambrosiev
Источник: https://t.me/V_Ambrosiev

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