16.12.2022
07:00
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Национальные проекты

Каждый метр будет работать для зрителя: ГТОиБ закроется на ремонт

В 2023 году по Нацпроекту «Культура» пройдет ремонт в Театре оперы и балета.

Государственный театр оперы и балета им.Д.К.Сивцева — Суоруна Омоллоона первым из республиканских учреждений культуры получит федеральные субсидии на ремонт и оснащение по Национальному проекту «Культура». Общий объем субсидии из федерального бюджета составит 48 млн рублей, 36 млн из них будут направлены на текущий ремонт, 12 млн — на оснащение. Впервые финансирование на эти цели выделяется по нацпроекту республиканскому учреждению, до этого получателями являлись только муниципальные организации.

  • Ремонтные работы запланированы на летний период, когда будет завершен театральный сезон, — пояснил директор Государственного театра оперы и балета Владислав Левочкин. – Определены первоочередные задачи, которые мы должны решить. Это замена окон, радиаторов, ремонт мастерских и служебных помещений, входной группы. Также остро стоит вопрос по ремонту сценического оборудования.
    Порядок проведения ремонтных работ был обсужден в Москве на встрече руководства театра с представителями Департамента экономики и финансов Министерства культуры Российской Федерации.
Фото: К. Новгородовой
Источник: пресс-служба ГТОиБ

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