Каждый метр будет работать для зрителя: ГТОиБ закроется на ремонт

В 2023 году по Нацпроекту «Культура» пройдет ремонт в Театре оперы и балета.

Государственный театр оперы и балета им.Д.К.Сивцева — Суоруна Омоллоона первым из республиканских учреждений культуры получит федеральные субсидии на ремонт и оснащение по Национальному проекту «Культура». Общий объем субсидии из федерального бюджета составит 48 млн рублей, 36 млн из них будут направлены на текущий ремонт, 12 млн — на оснащение. Впервые финансирование на эти цели выделяется по нацпроекту республиканскому учреждению, до этого получателями являлись только муниципальные организации.