Каждую субботу говорим о репродуктивном здоровье!

Каждую субботу с 16 часов по местному и в 10 часов по Москве идут встречи с федеральными экспертами для врачей и населения России по вопросам репродуктивного здоровья.

С этой целью в рамках реализации типового пилотного просветительского проекта «Репродуктивное здоровье» для широкого круга участников организован канал «Репродуктивное здоровье», который доступен по ссылке: https://rutube.ru/channel/25385590/.

По итогам анализа предложений субъектов сформирован график встреч с экспертами по наиболее актуальным для граждан темам, которые с 30 апреля еженедельно в 10.00 по московскому времени доступны на канале «Репродуктивное здоровье».

В целях наибольшей информированности граждан о факторах риска и факторах, способствующих сохранению репродуктивного здоровья, в том числе детей и подростков, организован электронный почтовый ящик reprod2022@mail.ru, на который принимаются вопросы по проблемам репродуктивного здоровья для их возможного использования при подготовке встреч с экспертами.

Познакомьтесь с графиком просветительского проекта «Репродуктивное здоровье», экспертами и темами выступлений на май.

30.04 Н.В. Долгушина. Влияние антропогенных химических веществ на репродуктивное здоровье.

2. 7.05 Л.В. Адамян. Гинекологические заболевания как причины нарушения функции репродукции. Проблемы и решения.

3. 14.05 О.М. Драпкина. Здоровое питание и репродуктивное здоровье. Метаболические нарушения, их влияние на фертильность.

4. 21.05 Л.В. Адамян. «Золотая яйцеклетка» и эндометрий — колыбель вашего ребенка. Как их уберечь? Эндометриоз и бесплодие.

5. 28.05 М.Ф. Ипполитова. Профилактика рискованного поведения у подростков, как ресурс профилактики нарушений репродуктивной функции, нежелательной беременности, инфекций, передаваемых половым путем, в том числе ВПЧ ассоциированных заболеваний.

Итак, встречи каждую субботу в 10 часов по московскому времени на канале «Репродуктивное здоровье», канал доступен по ссылке: https://rutube.ru/channel/25385590/.