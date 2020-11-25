Каждое выздоровление – это наша победа

С началом пандемии в Якутской городской больнице №3 развернули инфекционный стационар для заболевших коронавирусной инфекцией. Сегодня на лечении находится 71 пациент с диагнозом COVID-19. В зависимости от сложности течения болезни курс лечения составляет от 12 до двадцати дней. Многое зависит и от наличия сопутствующих заболеваний.

«В настоящее время основной контингент составляют люди в возрасте от 50 до 65-70 лет. У всех пациентов диагностируется пневмония. Кроме этого, учитывая возраст, у больных имеются сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца. Есть случаи, когда коронавирус дает осложнение на почки», — рассказала заведующая стационаром Саргылана ЭВЕРСТОВА.

Стационар оснащен всеми необходимыми лекарственными препаратами, СИЗами, оборудованием, которые имеются в достаточном количестве. График работы у врачей строго регламентирован. Смены организованы таким образом, что с пациентами всегда есть медицинские работники, которые меняются между собой. Больным нельзя покидать стационар и видеться с родными и близкими. Но им можно приносить передачи. График приема передач — с 16 до 19 часов.

По ее словам, за эти месяцы появились новые рекомендации по лечению пациентов с COVID-19. Все работники прошли дополнительное обучение. Она подчеркнула, что работа в новых условиях это, конечно, стрессовая ситуация для всех, но медики сохраняют позитивный общий настрой, относятся к сложностям ответственно и продолжают борьбу за здоровье своих пациентов.

Для всего коллектива инфекционного стационара Якутской городской больницы №3 каждое выздоровление очередного больного – это маленькая победа над вирусом и вознаграждение за тяжёлый труд. Ради своих пациентов они долгие часы проводят в душных костюмах и масках, не видятся с близкими, забывают про полноценный отдых. Пациенты выписываются со словами благодарности медицинскому персоналу за оказанную помощь.

«При выписке мы обязательно даем рекомендации, указываем, какие препараты необходимо принимать дополнительно, говорим о соблюдении режима труда и отдыха, полноценном питании и выполнении дыхательной гимнастики. Контрольная компьютерная томография не проводится в случае легкого течения перенесенного заболевания без специальных клинических показаний. В остальных случаях выполняется в амбулаторных условиях через 1-2 месяца после выписки пациента из стационара. Не лишним будет привиться пневмококковой вакциной. При этом важно соблюдать назначения врачей и не заниматься самолечением», — отметила заведующая.

Саргылана Эверстова пожелала якутянам беречь себя и своих близких, соблюдать масочный режим, придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора, что является залогом к общему возвращению к нормальной жизни и победе над COVID-19.