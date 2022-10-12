Ольга Балабкина: каждое обращение от родных мобилизованных рассматривается индивидуально

На горячую линию по номеру «122» в Якутии продолжают поступать обращения от родных мобилизованных и добровольцев-контрактников. Жизненные ситуации бывают очень разные, поэтому каждое обращение рассматривается индивидуально. Об этом в ходе брифинга об исполнении указа главы Якутии Айсена Николаева о мерах поддержки семей мобилизованных и добровольцев-контрактников 12 октября сообщила заместитель председателя Правительства республики Ольга Балабкина.

Ольга Балабкина напомнила, что меры поддержки распространяются с момента зачисления на военную службу. «Достигнута договорённость с Министерством обороны Российской Федерации о направлении этой информации. Поэтому по родительской плате в детских садах и выплате специальной стипендии будет произведён перерасчёт», – пояснила зампред.

Размер специальной стипендии, установленной по указу главы Якутии о мерах поддержки семей военнослужащих, составляет 5607 рублей в месяц. Стипендия является дополнительной, и студент сможет ее получать независимо от успеваемости, отметила вице-премьер.

Кроме того, Ольга Балабкина отметила, что единовременная материальная помощь оказывается семьям военнослужащих, проживающим на территории Республики Саха (Якутия). «Для тех, кто не успел зарегистрировать брак, мы предусмотрели возможность как ускоренной работы ЗАГСов, так и оказания единовременной материальной помощи лицам при условии совместного проживания», – добавила она.

Также на «горячую линию» часто обращаются по вопросам оказания психологической и юридической консультации, поэтому принято решение об оказании для семей военнослужащих бесплатной юридической помощи.