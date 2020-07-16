Каждая жизнь бесценна. Репортаж из женской консультации

Моя визави – исполняющая обязанности заведующего женской консультацией Перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы Юлия ИВАНОВА. Встретились мы по поводу акции «Подари мне жизнь», проводимой в России с 9 по 15 июля. Фонд социально-культурных инициатив, председателем которого является Светлана МЕДВЕДЕВА, ежегодно проводит акцию с целью профилактики абортов. В женских консультациях в эти дни проводятся обычно Дни открытых дверей, встречи с женщинами, девушками, девочками, врачи-гинекологи говорят с ними об абортах, их влиянии на здоровье женщины, о планировании беременности и счастье быть матерью. В этом году в связи с особыми условиями акция проводилась онлайн, можно было посмотреть и послушать видео- и аудиолекции, побывать на индивидуальных консультациях, что называется, «с глазу на глаз» поговорить с акушер-гинекологом. В общем, акция прошла без коллективных занятий, массовых мероприятий. И даже, наверное, хорошо, что этот интимный разговор проводится наедине с врачом, когда можно задать любые вопросы, интересующие тебя и получить ответ, касающийся только тебя. Впрочем, прерывание беременности в женской консультации Перинатального центра ЯРКБ делают исключительно по медицинским показаниям, и, казалось бы, вопрос об абортах здесь и не стоит, но профилактика – это тактика, и ее здесь строго придерживаются.

— Как женщина я понимаю, что ситуации могут быть разные: тяжелые проблемы в семье, финансовые сложности, первая, незапланированная беременность у подростков и связанные с этим переживания, вплоть до депрессии, — говорит Юлия Серафимовна. — Каждый раз нужен индивидуальный подход, тут огромное значение имеет доабортное консультирование, консультация психолога, иногда женщинам не хватает просто элементарной беседы… Как врач я отрицательно отношусь к абортам, потому что это всегда негативные последствия для организма женщины…

В коридорах женской консультации как всегда много женщин, ожидающих консультации или осмотра, на экране большого телевизора – доктор медицины, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского института СВФУ Роза ФИЛИППОВА с лекцией о планировании беременности. Розу Дмитриевну всегда интересно слушать, о чем бы она ни говорила, женщины, по-моему, ее обожают. В этот раз Роза Дмитриевна говорит о планировании беременности, об опасности аборта.

— Юлия Серафимовна, расскажите, пожалуйста, о вашей консультации.

— Наша женская консультация является головным подразделением поликлинической акушерско-гинекологической службы республики. Здесь проводится прием, ведение и наблюдение беременных высокой группы риска, а также женщин репродуктивного возраста с заболеваниями гинекологической сферы. С 2017 года у нас работает республиканский плановый кабинет мониторинга беременных. Он был создан с целью профилактики и снижения материнской и младенческой смертности.

— Кто же входит в группу риска, и какую работу вы проводите с ними?

— Это беременные женщины с различными тяжелыми хроническими заболеваниями, с осложнениями, возникшими во время беременности, связанными с патологией плода. По каждому случаю ведется ежедневный мониторинг, мы проводим перинатальные консилиумы по вопросу вынашивания, пролонгированию беременности, телемедицинские консультации с федеральными центрами. Мы часто отправляем своих пациенток на специализированное лечение в Москву и Санкт-Петербург. Телемедицинские консультации мы проводим также и с центральными районными больницами республики.

— Сколько у вас врачей?

— Пять врачей акушеров-гинекологов, терапевт, окулист, кардиолог, эндокринолог стоматолог и невролог. Есть у нас центр амбулаторной хирургии, где проводятся малые операции, дневной стационар и, как я уже сказала, центр мониторинга.

— И, разумеется, вы проводите профилактическую работу…

— Конечно, много времени мы уделяем профилактической работе. Мы постоянно говорим с женщинами о том, что беременность не может быть случайной, о том, что к ней надо готовиться, планировать, беременность должна быть осознанной, желанной, разрабатываем методические рекомендации, памятки, брошюры, буклеты.

Юлия Серафимовна приглашает ознакомиться с кабинетами специалистов, посмотреть, как работают акушеры-гинекологи, поговорить с ними, и мы начинаем с кабинета мониторинга.

Рассказывает врач-консультант Светлана ЦЕЕВА.

— Мы работаем с 2017 года. Проводим ежедневный мониторинг беременных женщин, относящихся к группе высокого риска, с помощью телемедицинских консультаций, ежемесячно выходим на центральные районные больницы республики, беседуем с врачами по поводу течения беременности их пациенток, но в консультации могут участвовать и сами женщины. Я организую консультации наших специалистов. В сложных ситуациях мы связываемся с федеральными клиниками. Проводим консилиумы. Буквально на днях мы провели телемедицинскую консультацию со специалистами московского НИИ имени Кулакова по поводу беременной, у которой был сложный порок сердца, требующий многоступенчатого оперативного вмешательства у новорожденного после родов. Беременность первая, долгожданная, желанная, поэтому было решено проконсультироваться с центром. Мы провели онлайн УЗИ (врач УЗИ Туяра Алексеевна Иванова), кардиохирург НИИ подтвердил наш диагноз, и женщина была приглашена на родоразрешение в Москву. – Все «сложные» женщины со всеми пороками развития плода проходят также через медико-генетический центр Национального центра медицины.

— В этом году всего проведена тридцать одна консультация с федеральными центрами, — добавляет врач-акушер Вера ТИТОВА, — восемь женщин направлено на родоразрешение в центральные клиники, трое из них по поводу акушерских осложнений (врастание плаценты в рубец) и пять женщин по поводу врожденных пороков плода. Трое первых вернулись домой, состояние удовлетворительное, детородная функция сохранена. Две женщины с врожденными пороками плода после операции тоже уже дома и трое еще в Москве. Это очень сложные пороки, в основном пороки сердца, которые требуют оперативного вмешательства в течение двух часов после родов.

В кабинете УЗИ у монитора — врач Туяра ИВАНОВА. Спросив разрешения у доктора и извинившись перед пациенткой, немного снимаем процесс работы.

Кабинет акушера-гинеколога.

— Мы ведем прием беременных из группы риска по предварительной записи по направлению женских консультаций ЦРБ из районов и Якутска. В основном к нам направляют на ультразвуковое исследование экспертного класса, — делится врач-акушер Мария ПРОХОРОВА, — УЗИ плода, УЗИ плаценты и консультацию «узких» специалистов. При первичном осмотре мы собираем анамнез заболевания и рассчитываем факторы риска. Они имеют особое значение при дальнейшем ведении беременной и для обследования. С каждой беременной мы проводим беседу о планировании беременности и послеродовой контрацепции.

Мария Петровна, склонившись над пациенткой, внимательно прислушивается к сердцебиению плода при помощи стетоскопа, а мы идем дальше.

Каждая жизнь бесценна, и в том, что с каждым годом число абортов в республике явно становится меньше, несомненно, есть вклад и врачей нашей женской консультации.