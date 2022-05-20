Каждая погода благодать…

Дождь и ветер: Погода в Якутии на 20 мая.



Утром в Якутии температура воздуха варьируется от -9°до +12°. Так, холоднее всего в Быков Мысе -9°, в Тикси -8°, в Саскылахе -7°. Столбики термометров поднялись в Витиме до +12°. В Черском +11°, в Среднеколымске, Зырянке, Тяне +9°, Ленске, Олекминске, Сунтаре, Теплом Ключе, Сангаре +8°, передает Ulus.Media со ссылкой на ЯУГМС.



Сегодня небольшой, местами умеренный дождь ожидается в западных, южных, днем местами в центральных районах. На юге местами прогнозируют грозы, при грозе порывы ветра до 15-18 м/с. Ветер умеренный, местами порывы до 8-13 м/с.



Температура воздуха ночью составит 0+5°, при прояснении 0,-5°, на западе, юге +3+8°, на северо-востоке -3-8°. Днем +13+18°, северо-востоке +7+12°, в арктических районах +3+8°.



В Якутске небольшой кратковременный дождь, ветер северо-восточный 3-8 м/с, днем потеплеет до +15+17°.





