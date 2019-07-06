Казачьи забавы и удаль молодецкая…

В Алдане состоялся праздник в честь Дня семьи, любви и верности

Праздник ко Дню семьи, любви и верности Алданское казачье станичное общество проводит в Алдане уже в четвертый раз. В прошлом году к празднованию Ысыаха Олонхо в Алданском районе в рамках возведения культурно-этнографического комплекса «Сэвэки» была построена «Казачья застава». И теперь эта территория верой и правдой служит алданскому казачеству для организации различных мероприятий.

— Мы проводим этот праздник для того, чтобы алданские семьи встретились друг с другом, вместе пообщались и еще раз убедились в том, что жизнь прекрасна, — сказал, открывая торжество, военный комиссар Алданского района, член Алданского казачьего станичного общества Олег Бабич.

Действительно, здесь искренне рады были всем — ребятишкам и их родителям, многодетным семьям и тем, кто ждет пополнения, бабушками и дедушкам. И развлечения для гостей были подготовлены разнообразнейшие: казачьи забавы, чтобы испытать свои силу и ловкость, а для зорких и смелых — тир и стрельба из страйкбольного оружия по мишеням. Без музыки веселого праздника не бывает. В концерте, подготовленном ко Дню семьи, любви и верности Городским Дворцом культуры, приняли участие вокальная студия «Фанта», народный фольклорный ансамбль «Сударушка» и хор «Казачья сотня», Виктор Белозеров, Людмила Борец, Алина Райлян. Но у сцены зрителям засиживаться не пришлось, сначала всех гостей праздника увлекли в большой хоровод, а затем все, чья душа просилась в пляс, смогли от души потанцевать.

На свежем воздухе всегда разыгрывается аппетит. Для угощения проголодавшихся гостей на празднике была развернута полевая кухня, а после сытного подкрепления на десерт всех ждал прохладный арбуз.

Казаки не упустили возможности и удаль молодецкую показать, пустившись в казачий пляс, в котором продемонстрировали искусство фланкировки. И, конечно, не обошлось без традиционных показательных выступлений юнармии, которую также курируют в Алдане казаки.

К слову, накануне на территории Казачьей заставы закончились пятидневные учебно-полевые сборы для юнармейцев Алданского и Нерюнгринского районов. 30 ребят жили в полевых условиях, познавали азы несения армейской службы. Одним из самых военно-тактическая игра, во время которой юнармейцам пришлось отражать «нападение» на свой лагерь.

В организации сборов были привлечены местные военно-патриотические объединения: помимо казачьего общества, это общественная организация ветеранов боевых действий «Боевое братство», а также военный камиссариат Алданского района. Наставниками ребят на время проведения сборов стали участники юнармейского штаба и этих общественных организаций Сергей Каргин, Олег Чопенко, Дмитрий Герасимчук, Игорь Вахрушев, Муким Содиков, Спартак Колесов.