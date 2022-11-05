05.11.2022
12:57
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Светская хроника
Катя Лель и Кирилл Туриченко из «Иванушек International» приглашают на концерт в Якутске
Звезды российской эстрады прилетели сегодня в Якутск. На видео Катя Лель и Кирилл Туриченко из «Иванушек International» приглашают на сегодняшний большой концерт, сообщает тгк @yakutia_kp
Фото: тгк КП-Якутия
Источник: тгк КП-Якутия
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