05.11.2022
12:57
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Светская хроника

Катя Лель и Кирилл Туриченко из «Иванушек International» приглашают на концерт в Якутске

Звезды российской эстрады прилетели сегодня в Якутск. На видео Катя Лель и Кирилл Туриченко из «Иванушек International» приглашают на сегодняшний большой концерт, сообщает тгк @yakutia_kp

Фото: тгк КП-Якутия
Источник: тгк КП-Якутия

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