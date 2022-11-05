Катя Лель и Кирилл Туриченко из «Иванушек International» приглашают на концерт в Якутске

Звезды российской эстрады прилетели сегодня в Якутск. На видео Катя Лель и Кирилл Туриченко из «Иванушек International» приглашают на сегодняшний большой концерт, сообщает тгк @yakutia_kp

Фото: тгк КП-Якутия Источник: тгк КП-Якутия

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