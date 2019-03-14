Катастрофа на реке Вилюй. Люди вынуждены пить грязную воду?

Новую водоочистную станцию производства США установили в селе Сюльдюкар Мирнинского района республики после аварии на дамбах АЛРОСА. Воду из нее пьет половина жителей села, воспитанники детского сада, школьники. Однако некоторые жители считают, что вода из станции идет грязная и отказываются ее пить, передает телеканал «Якутия 24».

19 августа после проливных дождей на дражном полигоне Мирнинского ГОКа прорвало дамбы. В реки Ирелях, Малая Ботуобуйа, а затем и в Вилюй попало большое количество загрязненной технической воды. Первыми последствия аварии ощутили на себе жители Сюльдюкара, который находится в 30 км от устья Малой Ботуобуйи. В селе живет около 200 человек.

В воде рядом с селом выявили высокую концентрацию аммония, железа, стронция. Жители ощутили острую нехватку чистой воды.

В сентябре грузовым бортом Ил-76 авиакомпании АЛРОСА из Москвы были доставлены фильтры с электронными системами производства США. Однако до новогодних каникул систему не удавалось запустить.

«Это была помощь компании „Роснефтегаз“. На водоочистной станции были очень малые емкости, поэтому мы установили новые», — говорит глава села Сюльдюкар Иван Игнатьев.

На данный момент водоочистная станция работает. Ею распоряжается индивидуальный предприниматель Артур Павлов, который продает воду по цене три рубля за литр и 100 рублей за доставку.

«Люди хотят воду бесплатно. Конечно, я не могу так вести бизнес, — говорит Артур Павлов. — На данный момент моими услугами пользуется только половина жителей села, составлены договора с детским садом и школой. Надеюсь, спрос повысится, когда наступит поздняя весна и начнет таять река».

Предприниматель заявляет, что вода на станции берется из реки Вилюй, на ней установлены специальные фильтры против загрязняющих веществ.

«Пишут обращения в проверяющие органы, приезжают, проверяют так, будто я загрязнил реку, — говорит Артур Павлов. Он отмечает, что остальные жители села используют воду из других источников: пьют талый лед, летом пьют из речки Куукуйдаах. — В селе не у каждого есть машина, в Сюльдюкаре живет много стариков. Мы доставляем воду в дома».

Ранее в селе уже было водоочистное сооружение. Находилось оно в аварийном здании, на нем использовались металлические емкости, которые пришли в негодность.

«Все было в ржавчине. Вместе с администрацией провели новую систему, установили пластмассовые емкости. Теперь система теперь более-менее эффективна, дает чистую воду», — говорит Артур Павлов.

С предпринимателем не согласна представитель жителей села Вера Афанасьева.

«Станция не обеспечивает чистой водой, не фильтрует. Вода на выходе получается ржавая, такая же, как и на реке. Станцию до сих пор не могут настроить и наладить. Все время обещают отремонтировать, но все тщетно. Много людей пьет воду прямо из Вилюя. Положение безвыходное», — говорит Вера Афанасьева.

Специалисты Роспотребнадзора по Якутии взяли пробы воды из станции. Идет анализ. Результаты исследования пока неизвестны.

На днях компания АЛРОСА должна привезти из села Айхал новое оборудование для очистки воды.

«Надеемся, что до лета станция заработает. Монтаж должен закончиться до конца марта. Специалисты должны установить оборудование, научить нас эксплуатации. До этого будем заказывать воду у предпринимателя Павлова», — говорит глава села Иван Игнатьев.

Новое оборудование АЛРОСА также не является окончательным решением вопроса грязной воды. Планируется построить модульную станцию, но она заработает лишь через несколько лет.

«Если бы станция Павлова работала как надо, зачем стали бы привозить новую?», — вопрошает активист Вера Афанасьева.

По данным Союза независимых экологов Якутии на конец января, на реке Вилюй зафиксировано превышение всех показателей в 30-40 раз.