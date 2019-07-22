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Кастинг в ансамбль «Тетрис»

Ансамбль современного танца «Тетрис» объявляет набор детей от 5 лет и старше на август месяц. Занятия проводятся в собственном красивом танцевальном зале в центре города. Набор производится на конкурсной основе.

Необходимо:

— наличие танцевального или гимнастического опыта от 1 года (зависит от возрастной группы), стройная фигура без предрасположенности к полноте, наличие растяжки на шпагаты.

Дети, успешно прошедшие месячный интенсив в августе и имеющие хорошие результаты, будут зачислены в ансамбль в имеющиеся продвинутые группы без прохождения кастинга в сентябре.

Набор ведется исходя из возрастных категорий:

5-7 лет (дошкольники)

7-9 лет (школьники)

10-12 лет (средняя продвинутая группа)

13 лет и старше – старшая группа

Все подробности узнавайте по ватсап 8924-177-78-88

Источник: Пресс-служба ДДН им.А.Е. Кулаковского.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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22.07.2019

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