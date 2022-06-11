Кастинг моделей для Евразийского конкурса национального костюма «Этно-Эрато»

В период с 22 по 24 июня в г. Якутске состоится ХХI Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато»

Цель конкурса – сохранение этнокультурного многообразия, развитие сотрудничества и поддержка творчества молодых дизайнеров и художников.

В рамках конкурса будет организован показ костюмов молодых дизайнеров.

В качестве моделей для показа планируется привлечение молодых девушек и юношей в возрасте от 18 лет и старше по следующим параметрам:

юноши ростом от 170 см — 20 человек

девушки ростом от 160 см — 50 человек.



Кастинг моделей состоится на базе АУ РС(Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского» 14 июня в 18:00 ч. Моделям предусматривается оплата со стороны организаторов. О своём участии просим сообщить на WhatsApp по номеру 8(914)2381347 (Виктория).