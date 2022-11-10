Каскад Вилюйских ГЭС работает в штатном режиме

Каскад Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) работает в штатном режиме.

В мессенджере WhatsApp ходят сообщения на якутском языке о чрезвычайной ситуации, сложившейся на КВГЭС: о небывалом подъеме уровня воды на Вилюйском водохранилище, на реке Вилюй, о возможном теракте, о вышедшем из строя трансформаторе, о приезде комиссии для расследования и т.д.

Сообщаем, что данная информация является недостоверной.

Каскад Вилюйских ГЭС ПАО «Якутскэнерго» работает в обычном режиме. Завершена ремонтная программа, в ходе которой прошли капитальный ремонт гидроагрегат №2 и расширенный текущий ремонт пяти гидроагрегатов. Все указанные работы выполняются для продления срока эксплуатации энергетического оборудования, задействованного в выработке электроэнергии для нужд районов Западной Якутии.

Сбросы воды из Вилюйского водохранилища, проведенные в осенний период 2022 года для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений (плотины, зданий и сооружений), завершены. Сегментный затвор, через который осуществлялся сброс воды, был закрыт 21 октября.

Каскад Вилюйских ГЭС готов к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода 2022-2023 годов.

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