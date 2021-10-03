Каскад Вилюйских ГЭС отмечает 54 года с начала работы

3 октября 54 года назад был пущен первый агрегат Вилюйской ГЭС мощностью 77 МВт.

Строительство Вилюйской ГЭС было начато в 1960 году на реке Вилюй, работы поводились в зоне вечной мерзлоты и суровых климатических условиях. Появление в необжитой якутской тайге огромной электростанции изменило Якутию в целом и дало толчок к развитию алмазной индустрии, фабрик, рудников.

Энергия Каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) помогает жить и развиваться региону в течение многих лет.

Гидроэнергокомплекс к праздничной дате подходит с хорошими производственными показателями. Со дня пуска первого агрегата Вилюйске ГЭС-I, II выработали более 119 млрд кВт. ч электроэнергии для Западной Якутии, за девять месяцев текущего года – 1 млрд 565 млн 763 тыс. кВт·ч.

Главным мероприятием 2021 года стал капитальный ремонт гидроагрегата №6, проходивший с мая по сентябрь. Работники службы эксплуатации и управления технологическими процессами, машинного, электротехнического и гидротехнического цехов выполнили работы необходимые для обеспечения безаварийной эксплуатации гидроагрегата.

«Каскад Вилюйских ГЭС занимает особое место в работе всей энергосистемы нашей республики. Являясь основным источником электроснабжения Западной Якутии, он играет очень важную роль в социально-экономическом развитии промышленных и сельских районов. Поздравляю коллектив Каскада Вилюйских ГЭС с годовщиной пуска первого агрегата и желаю новых производственных достижений, крепкого здоровья!» — пожелал генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.