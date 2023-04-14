Картины Айвазовского в Якутске

Минкультуры Якутии планирует привезти выставку Айвазовского в Якутск.

Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов в ходе рабочей поездки в Москву встретился с руководством Русского музея для переговоров об организации приезда в Якутск выставки работ легендарного живописца Ивана Айвазовского. Инициатива организовать выставку принадлежит Национальному художественному музею.

— У нас уже есть хороший опыт – в год столетия Якутии Национальный художественный музей хорошо отработал – привез масштабную экспозицию Третьяковской галереи. Эта выставка стала первым шагом к такого рода проектам. В выставочных зала был произведен ремонт, установлен климат контроль. С 6 апреля у нас экспонируется выставка пейзажиста Ивана Шишкина, привезенная в Якутск из Татарстана, благодаря налаженным партнерским отношениям между нашими республиками и активной работе нашего Национального художественного музея. Сейчас встретились с руководством Русского музея, проговариваем возможность выставки работ Айвазовского в НХМ Якутска. Начали процесс организации, будем планировать эту выставку на 2024 год. В русском музее выставлена самая большая коллекция его полотен, и у музея есть заинтересованность в нашем совместном проекте. Они готовы работать, тем более, что положительный опыт у нас уже есть – выставка этого музея проходила в Якутске в 2006 году, — рассказал Юрий Куприянов.

Напомним, что в 2022 году в Национальном художественном музее состоялась уникальная выставка «Сокровища Третьяковской галереи» из собрания Государственной Третьяковской галереи (г. Москва). Выставка вызвала широкий общественный отклики и по многочисленным просьбам посетителей была продлена до середины сентября. В 2023 году, 6 апреля в Якутске открылась выставка «Иван Шишкин. Живопись и графика». В экспозиции представлены подлинные произведения знаменитого русского пейзажиста из собрания Государственного музея изобразительных искусств Татарстана. Проект приурочен к 95-летию Национального художественного музея Якутии. Выставка продлится по 30 сентября в основном здании Национального художественного музея Якутии. Молодежи доступны билеты по «Пушкинской карте».