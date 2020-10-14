Картинную галерею известного художника Якутии оцифруют

Картинная галерея академика Афанасия ОСИПОВА, являющаяся филиалом Национального художественного музея Якутии, стала победителем нацпроекта «Культура». Теперь в галерее будет создан мультимедиа гид по экспозиции музея.

Мультимедиа гид «Художественный мир Афанасия Осипова» будет создан на основе цифровой платформы «Артефакт»в рамках национального проекта «Культура», федерального проекта «Цифровая культура».

Посетители во время экскурсии по музею смогут в формате дополненной реальности больше узнать об авторе и его работах. Для этого необходимо установить специальное мобильное приложение, навести его на картину. Программа считает изображение и расскажет все об экспонате.

«Стоит поздравить работников музея с этим результатом. Они большие молодцы. Сегодня очень важно выводить музеи на новый уровень работы с аудиторией, особенно в цифровом пространстве. На платформе «Артефакт» в рамках нацпроекта в Художественном музее республики уже запущен аналогичный проект, там можно ознакомиться с предметами искусства, касающимися самобытности Якутии. Отзывы только самые положительные. Рад, что творчество замечательного художника Афанасия Осипова, посвященное нашей республике, будет доступно и в цифровом пространстве для более широкой аудитории», — отметил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий КУПРИЯНОВ.

Сквозная тема живописных полотен Афанасия Осипова — тысячелетний жизненный уклад народов Якутии, органически слитый с характерными чертами суровой природы. Всего для платформы «Артефакт» будет оцифровано порядка 40 произведений выдающегося якутского художника.

Отметим, что в рамках национального проекта «Культура» в плане 2020 года открытия модельных библиотек, уже распахнул свои двери виртуальный концертный зал в Алдане, идет строительство ДК в с. Аппаны.