01.04.2023
00:56
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Общество

Картина маслом «Всё для людей»😱😱

😱Дом пенсионерки из Якутска уже несколько лет топит сточными водами.

Аварийный дом, в котором она проживает, буквально тонет в канализационных и талых водах.

❗️Ей приходится спускаться со второго этажа через окно, чтобы как-то выбраться из квартиры. В этом удостоверилась и наш корреспондент.

Фото: видео - @yk24ru
Источник: @yk24ru

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