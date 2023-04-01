01.04.2023
00:56
259
Общество
Картина маслом «Всё для людей»😱😱
😱Дом пенсионерки из Якутска уже несколько лет топит сточными водами.
Аварийный дом, в котором она проживает, буквально тонет в канализационных и талых водах.
❗️Ей приходится спускаться со второго этажа через окно, чтобы как-то выбраться из квартиры. В этом удостоверилась и наш корреспондент.
Фото: видео - @yk24ru
Источник: @yk24ru
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