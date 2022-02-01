Карта жителя Якутии всегда с вами, чтобы заботиться о вас

Чем Карта жителя отличается от обычной банковской карты? Многим!

Только в Алмазэргиэнбанке одна карта для всего. Карта жителя Якутии включает в себя банковскую, транспортную и скидочную. Карта «Моя Якутия» заменяет справки и удостоверения о льготах, ее можно использовать как электронное транспортное приложение и оплачивать проезд в автобусе по льготным тарифам. Также с помощью Карты жителя республики можно выгодно приобретать товары и услуги у партнеров проекта и партнеров республиканской программы лояльности «СВОИ», переводить во все банки до 200 тыс рублей в месяц без комиссии, снимать наличные от 10 тыс до 500 тыс рублей в любых банкоматах также без комиссии, получать доходность, как по вкладу, а также пользоваться бонусами от программы лояльности «Привет, МИР» и спецпредложениями от JCB.

Например, если тратить по Карте жителя республики около 20 000 рублей в месяц, держать средний остаток по Карте в среднем 40 000 рублей, совершать каждую пятую покупку у партнера «СВОИ» svoi.albank.ru, то в месяц можно получить дополнительные 500 рублей дохода.

Карта жителя Якутии — это бесплатная дебетовая платежная карта на основе двух платежных систем — российской МИР и международной JCB. Выпуск и обслуживание на весь срок действия карты — полностью бесплатны. Карту могу открыть все жители республики от 14 лет. На текущий момент ее держателями стали более 31 тысячи человек по всему региону.

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