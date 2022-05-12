Карта жителя Якутии: как и где оформить, для чего нужна

Почти 60 тысяч человек подали заявки на оформление Карты жителя Якутии. Массовый выпуск многофункциональной карты стартовал в октябре 2021 года.

Бесплатная универсальная карта «Моя Якутия» продолжает набирать популярность у жителей крупнейшего региона РФ. В банковской продукт встроены и нефинансовые сервисы.

Какие преимущества даёт Карта жителя Якутии

Дебетовую карту на основе российской платежной системы «Мир» можно использовать для получения любых выплат социального характера, зачисления пенсии и заработной платы.

Универсальный пластик является полноценной банковской картой и подтверждает льготный статус во всех организациях – участниках проекта. По Карте жителя можно получать скидки от предприятий и учреждений культуры и спорта Якутии, в супермаркетах, аптеках и медучреждениях, а также дополнительную скидку у партнеров в виде кешбэка в рублях.

Также карту «Моя Якутия» можно использовать как транспортную карту или социальный проездной в общественном транспорте – для более дешевой или льготной оплаты проезда. Держателям мультифункциональной личной карты, помимо республиканских акций, доступны все предложения программы лояльности платежной системы «Мир».

«Хорошо, что в одной карте есть всё, что нужно в повседневной жизни. Мне особенно удобно использовать Карту жителя Якутии как транспортную в автобусах Якутска и скидочную, чтобы не носить с собой другие карточки. Большой плюс, что по карте я могу получать все льготы как многодетная мать – без предъявления удостоверения, теперь всё под рукой», – прокомментировала держательница карты «Моя Якутия», жительница Якутска Людмила Петрова.

О проекте «Карта жителя Якутии»

Проект «Карта жителя Якутии» был запущен в эксплуатацию в 2021 году в рамках реализации Концепции единого цифрового сервиса для жителей республики.

«Проект активно развивается во многом благодаря поддержке правительства республики и лично премьер-министра Андрея Тарасенко. Единая карта стала одним из знаковых розничных продуктов для всего регионального рынка. С каждым днем число заявок только растет: картой «Моя Якутия» хотят пользоваться не только обычные клиенты, в ней заинтересованы в качестве зарплатного проекта организации и предприятия», — отметил председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Долгунов. Он заверил, что республиканский банк продолжит активно дополнять и совершенствовать функционал карты.

Продукт полезен всем категориям населения – пенсионерам, молодежи, работающим людям. Это удобная бесплатная банковская карта, которой легко можно управлять из приложения «АЭБ Онлайн», она также подключена к программе лояльности «СВОИ» и имеет собственные бонусы и скидки от партнеров, в нее также «вшито» транспортное приложение для выгодной оплаты проезда в автобусах. Эти и другие возможности карты «Моя Якутия» делают проект востребованным и популярным среди жителей региона.

Где и как оформить

Оформить заявку на универсальную карту жителя можно онлайн на сайте проекта https://card.sakha.gov.ru/ или на сайте АЭБ http://albank.ru/ru/cards/ecs-card/ Для этого необходимо заполнить анкету и прикрепить личное фото. Подать заявление также можно в офисах Алмазэргиэнбанка или в центрах МФЦ «Мои документы». Для этого потребуется паспорт и СНИЛС.

Оформление карты доступно всем жителям республики с 14 лет. Выпуск и обслуживание карты АЭБ полностью берет на себя. Когда карта будет готова к выдаче, пользователь получит СМС-сообщение от банка. В среднем срок изготовления составляет 1-3 дня. Для получения карточки необходимо иметь при себе паспорт.