04.03.2022
12:57
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Экономика

Карта жителя Якутии — без ограничений и санкций!

Лучшая карта в период нестабильности — Карта жителя Якутии с бесплатным обслуживанием от надежного и устойчивого местного банка.

Работает без санкций, без ограничений. 
Предлагаем ознакомиться с возможностями этой многофункциональной платёжной карты на основе национальной платёжной системы МИР с расширенным нефинансовым функционалом в карточках АЭБ. 
Всем, кто уже оформил Карту «Моя Якутия» либо откроет ее до 10 марта включительно, максимальная ставка на новый вклад «Будущее».
Подробности — на сайте банка www.albank.ru либо у операторов круглосуточной горячей линии по номеру: 8-800-100-34-22 (бесплатно по России). 

Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
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