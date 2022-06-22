Карта Ус Хатын теперь в 2ГИС

2ГИС и Окружная администрация Якутска создали интерактивную карту местности Ус Хатын

В этом году 2ГИС и Окружная администрация города Якутска запускают совместный проект в рамках празднования «Ысыах Туймаады – 2022».

Любой желающий, воспользовавшись приложением 2ГИС, сможет получить доступ к быстрой и точной навигации на местности Ус Хатын, найти любую площадку, сооружение и Туhулгэ. В том числе на карте указаны стоянки для автомобилей, автобусные остановки, общественные туалеты, пункты охраны и скорой помощи. Они обозначены специальными иконками и ключевыми словами на карте. Также в сервисе будет доступна программа праздника.

Благодаря возможностям приложения, его пользователи смогут выстраивать маршрут до любой точки и отслеживать маршруты общественного транспорта. Безусловным преимуществом является то, что карта будет доступна даже при отсутствии интернет-соединения.

Основная цель проекта — обеспечение доступа к точной и актуальной навигации горожан и гостей для комфортного пребывания на национальном празднике Ысыах Туймаады.

Жгунов Александр, заместитель директора по работе с клиентами:

«Это был уникальный опыт сотрудничества. В кратчайшие сроки наши ГИС-специалисты совместно с работниками администрации смогли добавить свыше полутора тысяч объектов карты на месте проведения национального праздника Ысыах Туймаады. Это большое мероприятие, которое посетят десятки тысяч людей, являющихся нашими пользователями. Мы рады, что этот проект поможет жителям и гостям нашего города быстро и просто находить интересующие их места и информацию на месте проведения праздника, даже если у них будет отсутствовать интернет»

О 2ГИС

2ГИС — технологическая компания, разработчик городских сервисов. Входит в десятку самых

дорогих компаний Рунета по версии Forbes (2019). Аудитория главного продукта компании

— геосервиса 2ГИС, объединяющего карту, справочник и навигатор, — превышает 55 млн

пользователей в месяц. 2ГИС охватывает 1060 городов в двенадцати странах. Сервис доступен

бесплатно в виде мобильных приложений для iOS, Android и на сайте 2gis.ru.