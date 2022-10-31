31.10.2022
12:35
795

Происшествия

Карта преступности Якутии

Официальный телеграм-канал прокуратуры Республики Саха (Якутия) опубликовал карту преступности за январь-сентябрь 2022 года

Источник: https://t.me/tprocsakha/

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