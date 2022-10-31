31.10.2022
12:35
795
Происшествия
Карта преступности Якутии
Официальный телеграм-канал прокуратуры Республики Саха (Якутия) опубликовал карту преступности за январь-сентябрь 2022 года
Источник: https://t.me/tprocsakha/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.10.2022
0
50
31.10.2022
0
102
31.10.2022
0
630
31.10.2022
0
396
31.10.2022
0
787
31.10.2022
0
217
31.10.2022
0
216
31.10.2022
0
178
31.10.2022
0
167
31.10.2022
1
2190
31.10.2022
0
602
31.10.2022
0
1052
31.10.2022
1
276
31.10.2022
0
168
31.10.2022
0
1169
31.10.2022
0
217
31.10.2022
0
313
31.10.2022
0
262
31.10.2022
0
481
31.10.2022
0
215
31.10.2022
0
1151
31.10.2022
2
1570
31.10.2022
0
1141
31.10.2022
0
776
31.10.2022
0
1174
31.10.2022
1
1004
31.10.2022
0
1413
31.10.2022
0
5138
31.10.2022
0
1550
30.10.2022
Лучший комментарий
2
1053
30.10.2022
0
1643
30.10.2022
0
509
30.10.2022
0
3256
30.10.2022
0
728
30.10.2022
0
2379
30.10.2022
1
1456
30.10.2022
0
583
30.10.2022
0
409
30.10.2022
0
20344
30.10.2022
0
1776
29.10.2022
1
2961
29.10.2022
0
2107
29.10.2022
1
1431
29.10.2022
0
1091
29.10.2022
0
501
29.10.2022
1
2006
29.10.2022
0
1667
29.10.2022
0
3618
29.10.2022
0
2104
29.10.2022
0
1539
29.10.2022
Лучший комментарий
12
117773
29.10.2022
0
1923
29.10.2022
0
510
29.10.2022
0
431
29.10.2022
0
1714
29.10.2022
0
987
29.10.2022
0
2486
29.10.2022
0
1428
29.10.2022
0
5035
29.10.2022
0
5504
29.10.2022
0
841
29.10.2022
0
421
29.10.2022
0
914
29.10.2022
0
829
ТОП НОВОСТИ
29.10.2022
Лучший комментарий
12
117793
25.10.2022
0
47946
25.10.2022
0
39206
27.10.2022
1
21445
25.10.2022
0
11214
28.10.2022
0
11162
27.10.2022
0
10390
Добавить комментарий