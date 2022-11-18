Карта преступности Якутии

За январь-октябрь 2022 года на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 10752 преступления, их количество в аналогичном периоде прошлого года составило 10865.

Снижение преступности отмечено на территории 23 муниципальных образований региона. Как и прежде, половина преступлений приходится на территорию столицы республики – 5396 или 50,2 %.

Зарегистрировано 520 особо тяжких преступлений, в том числе 76 убийств, а также 53 преступления по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Совершено 5410 преступлений против собственности, в том числе 2816 краж, 1788 случаев мошенничества, 20 разбоев, 219 грабежей, 165 угонов, 38 вымогательств и 136 фактов растрат и присвоений.

С использованием информационно-телекоммуникационных технологий и компьютерной информации зарегистрировано 2269 преступлений, снижение составило 11,0%.

Правоохранительными органами выявлено 608 преступлений экономической и 176 коррупционной направленности.

Число выявленных экологических преступлений увеличилось на 10,9% (со 110 до 122), в том числе зарегистрировано 65 преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений, 26 с незаконной охотой.

Зарегистрировано 433 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Основная масса преступлений (63,2%) зарегистрирована в г. Якутске (268).

Количество преступлений, повлекших смертельный исход для потерпевших в результате дорожно-транспортных происшествий, составило 49. Выявлено 729 случаев повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

Несовершеннолетними или при их соучастии совершено 184 преступления (снижение на 7,5 %), в отношении детей зарегистрировано 648 преступлений (снижение на 12,4 %).

Женщинами совершено 961 преступление (1218, -21,1%).

Из общего числа расследованных преступлений 2950 совершено в состоянии алкогольного опьянения, снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 8,8% (3235).

Чаще всего в состоянии алкогольного опьянения совершаются кражи (711), преступления против безопасности движения (618), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (196), грабежи (85), умышленное уничтожение имущества (70), применение насилия в отношении представителя власти (52).