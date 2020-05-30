Карта коронавируса в Якутии: выросло число зараженных улусов

Как изменилась ситуация с коронавирусом в Якутии с 9 мая?

По состоянию на 9 мая в Якутии выявлено 477 случаев коронавируса. Инфекция выявлена в следующих районах Якутии:

город Якутск Жатай Ленский район Алданский район Горный улус Вилюйский улус Мирнинский район Сунтарский улус Оймяконский улус Хангаласский улус Намский улус Мегино-Кангаласский улус Олекминский улус (1 человек записан в статистику по городу Якутску) Усть-Янский улус Нерюнгринский район Кобяйский улус

Больше всего заразившихся в городе Якутске. 330 случаев коронавирусной инфекции.

Карта 9 мая

По состоянию на 30 мая в Якутии выявлено 1819 случаев коронавируса. Инфекция выявлена в следующих районах Якутии:

город Якутск Жатай Ленский район Алданский район Горный улус Вилюйский улус Мирнинский район Сунтарский улус Оймяконский улус Хангаласский улус Намский улус Мегино-Кангаласский улус Олекминский улус Усть-Янский улус Нерюнгринский район Кобяйский улус Верхневилюйский улус Таттинский улус Усть-Майский улус Чурапчинский улус Булунский улус

Больше всего заразившихся в городе Якутске. 1419 случаев коронавирусной инфекции.

Карта 30 мая

Что нас будет ждать в июне? Неизвестно.