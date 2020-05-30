Карта коронавируса в Якутии: выросло число зараженных улусов
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Якутии с 9 мая?
По состоянию на 9 мая в Якутии выявлено 477 случаев коронавируса. Инфекция выявлена в следующих районах Якутии:
- город Якутск
- Жатай
- Ленский район
- Алданский район
- Горный улус
- Вилюйский улус
- Мирнинский район
- Сунтарский улус
- Оймяконский улус
- Хангаласский улус
- Намский улус
- Мегино-Кангаласский улус
- Олекминский улус (1 человек записан в статистику по городу Якутску)
- Усть-Янский улус
- Нерюнгринский район
- Кобяйский улус
Больше всего заразившихся в городе Якутске. 330 случаев коронавирусной инфекции.
По состоянию на 30 мая в Якутии выявлено 1819 случаев коронавируса. Инфекция выявлена в следующих районах Якутии:
- город Якутск
- Жатай
- Ленский район
- Алданский район
- Горный улус
- Вилюйский улус
- Мирнинский район
- Сунтарский улус
- Оймяконский улус
- Хангаласский улус
- Намский улус
- Мегино-Кангаласский улус
- Олекминский улус
- Усть-Янский улус
- Нерюнгринский район
- Кобяйский улус
- Верхневилюйский улус
- Таттинский улус
- Усть-Майский улус
- Чурапчинский улус
- Булунский улус
Больше всего заразившихся в городе Якутске. 1419 случаев коронавирусной инфекции.
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Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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