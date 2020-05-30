30.05.2020
20:18
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Коронавирус

Карта коронавируса в Якутии: выросло число зараженных улусов

Как изменилась ситуация с коронавирусом в Якутии с 9 мая?

По состоянию на 9 мая в Якутии выявлено 477 случаев коронавируса. Инфекция выявлена в следующих районах Якутии:

  1. город Якутск
  2. Жатай
  3. Ленский район
  4. Алданский район
  5. Горный улус
  6. Вилюйский улус
  7. Мирнинский район
  8. Сунтарский улус
  9. Оймяконский улус
  10. Хангаласский улус
  11. Намский улус
  12. Мегино-Кангаласский улус
  13. Олекминский улус (1 человек записан в статистику по городу Якутску)
  14. Усть-Янский улус
  15. Нерюнгринский район
  16. Кобяйский улус

Больше всего заразившихся в городе Якутске. 330 случаев коронавирусной инфекции.

Карта 9 мая

По состоянию на 30 мая в Якутии выявлено 1819 случаев коронавируса. Инфекция выявлена в следующих районах Якутии:

  1. город Якутск
  2. Жатай
  3. Ленский район
  4. Алданский район
  5. Горный улус
  6. Вилюйский улус
  7. Мирнинский район
  8. Сунтарский улус
  9. Оймяконский улус
  10. Хангаласский улус
  11. Намский улус
  12. Мегино-Кангаласский улус
  13. Олекминский улус
  14. Усть-Янский улус
  15. Нерюнгринский район
  16. Кобяйский улус
  17. Верхневилюйский улус
  18. Таттинский улус
  19. Усть-Майский улус
  20. Чурапчинский улус
  21. Булунский улус

Больше всего заразившихся в городе Якутске. 1419 случаев коронавирусной инфекции.

Карта 30 мая

Что нас будет ждать в июне? Неизвестно.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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