Кармен и Лебедь из Большого – на сцене ГТОиБ
Визит балетной труппы Большого театра совместно с оркестром стал настоящим культурным событием для нашего северного края. В связи с последними событиями он оказался несколько незамеченным для большинства жителей столицы и ее гостей. Тем не менее, на первом показе зал Государственного Театра оперы и балета (никак не привыкну к его ребрендинговому логотипу невнятного исполнения – СахаТСОпераТСОбалеТ) был полный аншлаг.
Приезд суперзвезд главного театра страны столь большим составом – 112 артистов, музыкантов и технического песонала, со своими декорациями – оказался возможным благодаря поддержке Миинстерства культуры России, это стало подарком столицы страны нашей республике к 100-летию образования Якутской АССР.
Задолго до начала в фойе театра собралась нарядная, взволнованная предстоящим наслаждением и восторгом публика. Хозяева – руководители и артисты театра, сотрудники министерства культуры и духовного развития республики – также торопились достойно принять именитую труппу.
Я сам не могу отнести себя к знатокам танцевального искусства, но с юных лет, со времени своего первого приезда в Якутск, любил ходить на балет, и позже, когда жил еще в Ленинграде, не упускал случая посмотреть премьерные постановки. Поэтому с радостью пришли в театр с супругой.
Наконец прозвучал третий звонок… В первом отделении, как гласила программа, балет в одном действии Ж.Бизе и Р.Щедрина “Кармен-сюита”, премьера которого состоялась аж 55 лет назад, 20 апреля 1967 года в Большом театре. Сколько утекло с той поры времени, сколько спектаклей было показано по всему миру. У нас в театре тоже идет этот спектакль, но в другой интерпретации хореографии, с другими декорациями. А якутский зритель ныне на сцене своего театра впервые увидел оригинальную версию спектакля, который был поставлен специально для Майи Плисецкой.
Оркестровую яму заполнили 57 музыкантов симфонического оркестра под руководством Алексея Богорад. И началось волшебное действо Его Величества Танца! Кстати, некоторые артисты у нас не в первый раз – Кристина Кретова, Артем Овчаренко и Нина Капцова участвовали на Всероссийском фестивале балета «Стерх», проводимом в г. Якутске, был здесь и Алексей Богорад. А премьер Большого театра Александр Волчков приехал уже в четвертый раз.
Главные партии в бессмертной сюите исполнили ведущие артисты Большого – Кристина Кретова (Кармен), заслуженный артист Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания Александр Волчков (Хозе), заслуженный артист России Михаил Лобухин (Тореро), Александр Водопетов (Коррехидор) и Антонина Чапкина (Рок). Роли табачниц и танцовщиков фламенко исполнили молодые артисты. Зрители смотрели действо, затаив дыхание, взрываясь аплодисментами в ключевые моменты.
Во втором отделении нам были показаны отдельные номера из лучших постановок Большого прошлого и последних лет. На сцене – все сплошь лучшие танцовщики страны, самые обаятельные балерины Большого. Так, мы с большим удовлетворением посмотрели “Русский танец” из балета “Лебединое озеро” на музыку Петра Чайковского в исполнении солистки Виктории Прокушевой, монолога Фригии и адажио Фригии и Спартака из балета “Спартак” на музыку Арама Хачатуряна в постановке Юрия Григоровича, исполненного заслуженными артистами России Ниной Капцовой и М. Лобухиным.
Еще один замечательный номер – па-де-де принцессы Флорины и Голубой Птицы из балета “Спящая красавица” русского классика П. Чайковского в исполнении молодой солистки Софии Маймула и заслуженного артиста России Артема Овчаренко, кстати, номер в хореографии знаменитого русского хореографа и танцовщика Мариуса Петипа был обновлен маэстро Юрием Григоровичем, хорошо знакомым якутскому зрителю. Великий балетмейстер и хореограф в 1999 году сам поставил спектакль “Лебединое озеро” на сцене якутского Театра оперы и балета. Юрий Николаевич ставил на сцене ГТОиБ и два других шедевра – «Ромео и Джульетта» на музыку Прокофьева и “Спартак” А.Хачатуряна.
Адажио Мехмене Бану и Фархада из балета “Легенда о любви” Арифа Меликова представили Алена Ковалева и А.Волчков.
Еще один неувядаемый хит мирового балета – “Лебедь” на музыку Камиля Сен-Санса в хореографии Михаила Фокина. Станцевала его Виктория Якушева.
В заключение замечательного гала-концерта – Борис Асафьев, па-де-де Жанны и Филиппа из балета “Пламя Парижа”, хореография Василия Вайнонена в исполнении примы Большого К.Кретовой и Игоря Пугачева.
Оркестр Большого театра, как уже было сказано, привез в Якутск одну треть своего состава и наравне с артистами балета стал главным участником концерта. В музыкальном сопровождении номеров прозвучали целый квинтет ударных (“Кармен-сюита”), соло на скрипке – в исполнении заслуженного артиста России Михаила Цинмана, на флейте – Николая Попова, на кларнете – Сергея Власова, на альте – заслуженного артиста России Владимира Ярового, на виолончели – Арсения Безносикова.
Когда концерт завершился, зрители поднялись и приветствовали гостей бурными овациями.
Затем на сцену вышел первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин. От имени правительства и главы республики он поблагодарил весь коллектив Большого театра России за столь щедрый подарок к столетнему юбилею, выразил признательность Министерству культуры России и правительству РС(Я). В.Левочкин вручил награды правительства республики – юбилейный знак “100 лет Якутской АССР” Нине Капцовой, Александру Волчкову, Алексею Богорад.
Своими впечатлениями от концерта поделилась с читателями “Сахалайф” зрительница из г. Покровска Наталья Скрябина:
- Если Магомет не идет к горе… На днях мне посчастливилось попасть на Гала-концерт артистов Большого театра у нас в городе Якутске. Сколько раз была в столице нашей родины, но еще ни разу не была в Большом. То невозможно было достать билеты, то театр был на ремонте… И вот у нас на сцене Театра оперы и балета – концерт солистов балета Большого! Мои впечатления от выступления артистов – восторг, восхищение, радость! От избытка чувств даже, можно сказать, не дыша, просмотрела весь концерт. Впечатлило первое отделение: «Кармен Сюита» Ж. Бизе – Р. Щедрина. Живая экспрессия Кармен (солистка балета К.Кретова), темперамент Хозе (А.Волчков), величавость Тореро (М.Лобухин), изящность Рок (А.Чапкина) перенесли нас, зрителей, в Испанию тех времен. Во второй части мы как бы побывали разом на многих спектаклях Большого. Восторг, да и только! Особая благодарность коллективу оркестра под руководством дирижера А. Богорад! Браво солистам балета, браво музыкантам оркестра Большого Театра России! Новых творческих успехов, до следующих встреч! Благодарю Министерство культуры РФ, правительство нашей республики за такой замечательный подарок в год 100-летия ЯАССР.
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