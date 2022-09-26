Кармен и Лебедь из Большого – на сцене ГТОиБ

Визит балетной труппы Большого театра совместно с оркестром стал настоящим культурным событием для нашего северного края. В связи с последними событиями он оказался несколько незамеченным для большинства жителей столицы и ее гостей. Тем не менее, на первом показе зал Государственного Театра оперы и балета (никак не привыкну к его ребрендинговому логотипу невнятного исполнения – СахаТСОпераТСОбалеТ) был полный аншлаг.



Приезд суперзвезд главного театра страны столь большим составом – 112 артистов, музыкантов и технического песонала, со своими декорациями – оказался возможным благодаря поддержке Миинстерства культуры России, это стало подарком столицы страны нашей республике к 100-летию образования Якутской АССР.



Задолго до начала в фойе театра собралась нарядная, взволнованная предстоящим наслаждением и восторгом публика. Хозяева – руководители и артисты театра, сотрудники министерства культуры и духовного развития республики – также торопились достойно принять именитую труппу.

Я сам не могу отнести себя к знатокам танцевального искусства, но с юных лет, со времени своего первого приезда в Якутск, любил ходить на балет, и позже, когда жил еще в Ленинграде, не упускал случая посмотреть премьерные постановки. Поэтому с радостью пришли в театр с супругой.

Наконец прозвучал третий звонок… В первом отделении, как гласила программа, балет в одном действии Ж.Бизе и Р.Щедрина “Кармен-сюита”, премьера которого состоялась аж 55 лет назад, 20 апреля 1967 года в Большом театре. Сколько утекло с той поры времени, сколько спектаклей было показано по всему миру. У нас в театре тоже идет этот спектакль, но в другой интерпретации хореографии, с другими декорациями. А якутский зритель ныне на сцене своего театра впервые увидел оригинальную версию спектакля, который был поставлен специально для Майи Плисецкой.

Оркестровую яму заполнили 57 музыкантов симфонического оркестра под руководством Алексея Богорад. И началось волшебное действо Его Величества Танца! Кстати, некоторые артисты у нас не в первый раз – Кристина Кретова, Артем Овчаренко и Нина Капцова участвовали на Всероссийском фестивале балета «Стерх», проводимом в г. Якутске, был здесь и Алексей Богорад. А премьер Большого театра Александр Волчков приехал уже в четвертый раз.



Главные партии в бессмертной сюите исполнили ведущие артисты Большого – Кристина Кретова (Кармен), заслуженный артист Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания Александр Волчков (Хозе), заслуженный артист России Михаил Лобухин (Тореро), Александр Водопетов (Коррехидор) и Антонина Чапкина (Рок). Роли табачниц и танцовщиков фламенко исполнили молодые артисты. Зрители смотрели действо, затаив дыхание, взрываясь аплодисментами в ключевые моменты.

Во втором отделении нам были показаны отдельные номера из лучших постановок Большого прошлого и последних лет. На сцене – все сплошь лучшие танцовщики страны, самые обаятельные балерины Большого. Так, мы с большим удовлетворением посмотрели “Русский танец” из балета “Лебединое озеро” на музыку Петра Чайковского в исполнении солистки Виктории Прокушевой, монолога Фригии и адажио Фригии и Спартака из балета “Спартак” на музыку Арама Хачатуряна в постановке Юрия Григоровича, исполненного заслуженными артистами России Ниной Капцовой и М. Лобухиным.

Еще один замечательный номер – па-де-де принцессы Флорины и Голубой Птицы из балета “Спящая красавица” русского классика П. Чайковского в исполнении молодой солистки Софии Маймула и заслуженного артиста России Артема Овчаренко, кстати, номер в хореографии знаменитого русского хореографа и танцовщика Мариуса Петипа был обновлен маэстро Юрием Григоровичем, хорошо знакомым якутскому зрителю. Великий балетмейстер и хореограф в 1999 году сам поставил спектакль “Лебединое озеро” на сцене якутского Театра оперы и балета. Юрий Николаевич ставил на сцене ГТОиБ и два других шедевра – «Ромео и Джульетта» на музыку Прокофьева и “Спартак” А.Хачатуряна.



Адажио Мехмене Бану и Фархада из балета “Легенда о любви” Арифа Меликова представили Алена Ковалева и А.Волчков.

Еще один неувядаемый хит мирового балета – “Лебедь” на музыку Камиля Сен-Санса в хореографии Михаила Фокина. Станцевала его Виктория Якушева.

В заключение замечательного гала-концерта – Борис Асафьев, па-де-де Жанны и Филиппа из балета “Пламя Парижа”, хореография Василия Вайнонена в исполнении примы Большого К.Кретовой и Игоря Пугачева.

Оркестр Большого театра, как уже было сказано, привез в Якутск одну треть своего состава и наравне с артистами балета стал главным участником концерта. В музыкальном сопровождении номеров прозвучали целый квинтет ударных (“Кармен-сюита”), соло на скрипке – в исполнении заслуженного артиста России Михаила Цинмана, на флейте – Николая Попова, на кларнете – Сергея Власова, на альте – заслуженного артиста России Владимира Ярового, на виолончели – Арсения Безносикова.



Когда концерт завершился, зрители поднялись и приветствовали гостей бурными овациями.

Затем на сцену вышел первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин. От имени правительства и главы республики он поблагодарил весь коллектив Большого театра России за столь щедрый подарок к столетнему юбилею, выразил признательность Министерству культуры России и правительству РС(Я). В.Левочкин вручил награды правительства республики – юбилейный знак “100 лет Якутской АССР” Нине Капцовой, Александру Волчкову, Алексею Богорад.

Своими впечатлениями от концерта поделилась с читателями “Сахалайф” зрительница из г. Покровска Наталья Скрябина: