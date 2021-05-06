Карл Сергучев и АГИКИ готовят «Ньургун Боотур» в новом прочтении

Известный режиссер, потомственный театральный деятель, преподаватель кафедры оперного искусства и оперной студии Арктического государственного института культуры и искусств Карл СЕРГУЧЕВ рассказал SakhaLife о подготовке музыкального спектакля «Ньургун Боотур» в новом формате и на русском языке. Как возникла идея, какие изменения внесла пандемия и многое другое – от первого лица.

ИНИЦИАЦИЯ

Этот проект имеет историческое и глубоко личное значение в моей жизни. Помню, в начале 1960-ых, когда мне было около 5 лет, мы ездили на гастроли. Это был музыкальный спектакль. Главную роль — Ньургун Боотура исполнял мой отец – легендарный Лазарь СЕРГУЧЕВ. В одной сцене богатырь Срединного мира, защитник племени Айыы Ньургун Боотур и посланник темных сил Уот Усутаакы бились не на жизнь, а на смерть на огненном мосту. По замыслу создателей спектакля, Уот Усутаакы, поверженный Ньургун Боотуром, должен был эффектно упасть за мост. Естественно, артист должен был безопасно приземлиться, то есть его должны были подхватывать. Как все это воплотить? И возникла идея, что эту сцену исполнят дети. Так как Ньургун Боотура играл мой отец, то роль плавно перешла от отца к сыну. И в этой эффектной сцене на огненном мосту Ньургун Боотуром стал я. Уота Усутаакы тоже играл маленький мальчик. У нас были разрисованные костюмы, мы скрещивали мечи, наносили удары, нас брали на гастроли. Мы были очень горды! Это было мое боевое крещение или своеобразная инициация на сцене Саха Театра. Именно в спектакле «Ньургун Боотур» и в его роли.

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ!

Идея создать спектакль на русском языке не упала с неба. Она долго зрела, я вынашивал ее десятилетия. В 1991 году мы долго разговаривали Дмитрием Кононовичем СИВЦЕВЫМ – Суоруном Омоллооном, столпом якутской культуры. Дмитрий Кононович был человеком очень внимательным, умел общаться с молодыми людьми, солистами, вдохновлять, мотивировать. Именно он подробно рассказывал мне о проекте «Ньургун Боотур». Как в 1930-ых годах возникла идея этой оперы, как они с Марком ЖИРКОВЫМ выносили эту идею, как Марк Николаевич написал музыку… В суровом 1943-м дирекция театра заявила, что все средства, вырученные с показов спектакля «Дьулуруйар Ньургун Боотур» пойдут на создание танка. Воевала вся наша страна, не было семьи, которую война обошла стороной. Общество горячо прониклось этой идеей. Якутские зрители не ограничивались покупкой билетов на спектакли, они приносили и свои вложения. И вот, после 100-го показа, вырученные средства были направлены на создание боевого танка Т-34, которому дали гордое имя «Дьулуруйар Ньургун Боотур» («Нюргун Боотур Стремительный»). Так что этот спектакль внес свой вклад в нашу общую Победу в Великой Отечественной войне.

И, как рассказал Суорун Омоллоон, именно тогда возникла идея поставить этот спектакль на русском языке. Дмитрий Кононович считал, что эта история должна быть рассказана на русском языке как свидетельство удивительной особенности народа саха, которая явствует из самого этого героического эпоса. В том же 1943-м великий якутский писатель и драматург начал работу над переводом на русский язык.

И вот, по истечении стольких лет, я нашел такие сокровища: ноты, написанные Марком Жирковым в 1939 году, и текст, работу над которым Суорун Омоллоон начал в годы войны. Рукописи не горят! Они лишь ждут своего часа…

КАК ПАНДЕМИЯ ИЗМЕНИЛА ФОРМУ СПЕКТАКЛЯ

Такие находки ко многому обязывают. Мы в АГИКИ начали работу по поставке спектакля на русском языке. Планирование началось в 2018-м, разработали необходимые материалы. В конце 2019-го – начале 2020-го приступили к активным действиям. Но грянула пандемия, которая потрясла мир. Пришлось и нам внести коррективы.

По режиссерской задумке, в спектакле должны были принять участие, минимум, 70 студентов АГИКИ разных кафедр. Также мы планировали задействовать оркестр. То есть, с оркестром вышло бы более 100 человек.

Особо отмечу, что мы берем клавир именно Марка Жиркова без ЛИТИНСКОГО, в отличие от других постановок. При всем моем уважении к Генриху Ильичу, клавир Марка Николаевича оказался намного интереснее. То есть с Литинским он более выправленный, а по сути музыки, оригинальности, индивидуальности, клавир Жиркова интереснее.

Карантин не дает нам возможности собираться и ставить спектакль. Недавно стали снимать ограничения. Мы начали репетиции, и убедились, что материал стал получаться на русском языке и идея Дмитрия Кононовича стала обретать реальные очертания в форме спектакля.

Но ограничения все еще действуют, пока не позволяется собирать в аудитории более ста человек, и неизвестно, сколько это еще продлится… Учитывая эти обстоятельства, я предложил ректорату АГИКИ отказаться от постановки в классическом виде и снять видео-спектакль. Предложение было поддержано, именно этим мы сейчас и занимаемся.

ПРОЕКТ АГИКИ

Это полностью проект АГИКИ! В спектакле играют студенты-вокалисты. Костюмы рисуют студенты-дизайнеры, ученики Варвары Васильевны ФИЛИППОВОЙ. А производство костюмов ведется в нашей мастерской в институте. Декорации рисуют студенты-художники и т.д. На помощь пришли наши выпускники, работают очень искренне, органично, мастерски и бесплатно, ведь это их родные стены и для них это как вызов, они проверяют себя, насколько они выросли.

Основной актерский состав — все профессионалы. Да, они наши студенты, но одновременно они работают в Государственной филармонии РС(Я) им. Г. М. Кривошапко или в Государственном театре оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона. На нашей кафедре учатся самые разношерстные студенты. Одному из студентов нынешнего выпуска – 42 года и он профессиональный доктор. У него была врачебная практика, но искусство пения ему всегда было интересно, и он решил последовать зову сердца — поступил очно. Это удивительный случай, на сегодняшний день у него очень неплохие результаты и он уже работает в театре.

ЖИВЫЕ ДЕКОРАЦИИ

Наши студенты-художники рисуют декорации. Это будут живописные декорации, сделанные красками. На видео их легко будет воспроизвести и оживить инновационно. Например, у дерева будут качаться ветви, у реки будет течение. Нарисованные декорации оживут в видео-версии. Пламя поднимается из огненного озера и охватывает все вокруг. Из этого пламени поднимается пар и закрывает небо. Земля начинает содрогаться, скалы — шевелиться, затем рушиться, падают камни и глыбы. И вот мы видим просторы, где стоит прекрасная Туйаарыма Куо. Она поворачивает голову, камера следует за этим движением, и мы видим знакомый пейзаж, в воде, возможно, будет отражение Ленских столбов. То есть какие-то сакральные якутские места должны войти в видео вариант спектакля.

Когда снимут все ограничения, мы доделаем сценический вариант. И так как мы — ВУЗ, студенты к нам приходят и уходят, то и исполнители будут меняться. Мы будем ставить «Ньургун Боотур» множество раз на русском языке с выездами.

ОЛОНХО ОБЪЕДИНЯЕТ

Главным посылом является некая духовная сила, она стоит во главе угла. И духовность этого спектакля заключается не просто в воспроизведении героического эпоса олонхо, что само по себе явление, но и в умении объединиться вокруг этого. Молодежь очень заинтересована, в проекте задействованы студенты, и это все проходит через них и в их видении, их воссоздании этого эпического мира. Этот эпический мир расширяется в персонажи, и если люди — это якуты, то мистические персонажи нашего спектакля не имеют национальности.

В подготовке изделий и доспехов согласились помочь наши косплееры. Есть такой замечательный и очень известный парень Айаал ФЕДОРОВ, настоящий знаток в этом деле, он знает все технологии. Таким образом, наш институтский мир, который создает этот спектакль, начинает объединять вокруг себя большие силы, которые смотрят в глубь веков, чтобы понять, как создавался этот мир, в историю Якутии, включая знаменитый танк, в новейшую историю, которую мы создаем прямо здесь и сейчас. В нашем проекте зрители – это не публика, а участники действа.

МИСТИЧЕСКИЕ МИРЫ

В олонхо люди Срединного мира — это якуты, это наша история, наш эпос. А мистические силы, вышедшие из-под земли, которые вмешиваются в наш мир, или боги в Верхних мирах, мы не можем сказать, каковы они на самом деле, кто они такие, у них нет национальности. Допустим, дракон — главная сила Уота Усутаакы. Как только Уот Усутаакы погибает, в бой врывается дракон. Образы Уота Усутаакы и дракона делаем в особом стиле, они окованы фантастическими доспехами. Это не просто метал на коже, как это было в порядке якутского боевого костюма, а именно металлические доспехи. И его харизматичная сестра Кыыс Кыскыйдан тоже будет в таком же стиле. Это будет некая другая пластика, другая история, и это же интересно, это же здорово, и мы можем взять и все круто замешать.

АНАЛОГИ ОЛОНХО

Для того, чтобы понять, что такое земля олонхо, надо подумать об истоках этого эпоса. Есть некие аналоги, и вряд ли кто сейчас возьмется утверждать, что было первичным. Есть индийская религия сикхизм, ее еще называют летающими сикхами. Главный бог сикхизма рассматривается с двух сторон — это Ниргун (абсолют) и Саргун (персональный Бог внутри каждого человека), у них по несколько верхних и нижних миров, как и в нашей мифологии. Посередине – Земля, по которой течет великая река, простираются горы, леса, воды, озера и в центре стоит мировое дерево. Это же прямой аналог якутскому олонхо. Корни великих эпосов как Калевала и Манас — все лежат там, в глубокой древности, и перекликаются.

ЭТО — НЕ СКАЗКА

У нас нет задачи поставить сказку, потому что мы смотрим на эту историю как на произведение эпических форм. Взять хотя бы драматичный момент, когда Уот Усутаакы убивает Урунг Уолаана, отрубает ему голову. Затем его сестра Кыыс Кыскыйдаан, подняв эту голову, начинает разговаривать с ним, мол, какой ты был интересный парень. Ньургун оживляет эту историю, он сдерживает силу супермеханического дракона, а Айыы Дьура5астай, которого он освобождает до этого, отрубает голову дракона. И они вынимают спрятанное сердце Туйаарымы Куо, затем вкладывают это сердце в красавицу Туйаарыму, и весь мир оживает. Это не сказка, а великая эпика, наше сознание, которое интересно молодежи, студентам. Я думаю, будет интересно многим зрителям, тем более на русском языке эпос будет более доступным.

НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ

Есть музыка Марка Жиркова, величайшего человека, имя которого стоит в одном ряду с такими гигантами как Платон ОЙУНСКИЙ и Анемподист СОФРОНОВ – АЛАМПА. Марк Николаевич не просто написал оперу, он сумел создать профессиональное якутское музыкальное звучание. Его музыка невероятно интересна, она красива! Мы не используем существующую оркестровку театра оперы и балета, чтобы все звучало как в оркестре. Мы делаем свою — у нас новая аранжировка. И сейчас мы работаем над этими материалами. Туда войдут не только инструменты, будет звучать синтетика — космические звуки, шумовые эффекты, они будут наполнять, но строго в нотной тесситуре Марка Жиркова, сохраняя его мелодику. Нам приходится корректировать некоторые тексты и отдельные слова, чтоб они лучше попадали в ноты. Возникают другие по пению акценты. Думаю, что автор не возражал бы, а значит, мы по-новому оформляем эту историю.

ИТОГ

Сейчас идут репетиции, приступаем к пробным съемкам, устанавливают свет и звукозаписывающую аппаратуру. С каждым днем проект охватывает все большее количество участников, партнеров и друзей.

На сегодняшний день несколько государств проявляют интерес к видео-спектаклю. Субтитры мы готовим на нескольких языках.

Многие предприятия Якутии оказывают нам поддержку. Так, концерн «Сахабулт» предоставил кожу для костюмов. Ювелирная фирма «Киэргэ» предоставляет серебро. Компания «Металлист» делает оружие из стали. Салон национальной посуды «Камелек» готов выпустить целую серию чоронов «Ньургун Боотур». Национальная библиотека им. Пушкина прорвалась в самые глубины, подняла и выдала бесценные материалы, духовное наследие гениев Якутии – Суоруна Омоллоона и Марка Жиркова.

Мы активно творчески работаем, горим этим проектом! Я слегка приподнял завесу для читателей SakhaLife, дал заглянуть в творческую лабораторию. Но еще больше сюрпризов осталось за кадром, а многие из них пока только зреют в душе режиссера.

Видео-спектакль будет представлен на суд зрителя уже в конце июня. «Ньургун Боотур» в новом прочтении станет событием в театральной жизни Якутии. Этот проект будет интересен многим странам и народам.