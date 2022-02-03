Карина Чикитова побывала на репетиции в Большом театре

В Якутии все знают удивительную историю Карины Чикитовой, которая, напомним, в возрасте трех лет в 2014 году 11 дней плутала одна в тайге в Олекминском районе. Никто не верил, что маленькая девочка может выжить, но чудо произошло. И недавно подросшая девочка вместе с попечителем Альбиной Черепановой побывала в Большом театре. Напомним, Карина занимается балетом, и для юной балерины это грандиозное событие — сообщает SAKHAPRESS

Альбина Черепанова на своей странице в соцсетях подробно рассказала об этом радостном событии.

«Репетиция, где мы были с Кариной Чикитовой в Большом Театре проходила в новом зале.

Мы готовились ответственно, взяли синюю форму, подаренную Илзе Лиепой (известная российская балерина — прим.авт.), якутские партерки, надеясь тоже ступить на сцену.

Шла репетиция, которую вёл Геннадий Петрович, «Этюды». Юноши и девушки отрабатывали мельчайшие детали будущего выступления.

Трепет охватывал тело юной ученицы. Так было бы у каждого человека при соприкосновении с чудесами.

Карину пригласили на сцену, посадили на «святое место» и позволили «вести ритм музыки» взмахами рук, при этом оценивая, насколько сам ребёнок чувствует музыку.

А в это время в зале ритм занятий становился все быстрее и быстрее, балетные пары в увеличивающемся ритме танца продолжали своё движение вперёд. Параллельно Карину просили сесть на шпагаты, сделать определённые движения….

Конечно, это не был у Карины экзамен, для Карины это было зрительное соучастие в репетиционном процессе спектакля взрослых достойных артистов балета Большого Театра.

Это тот дух, та атмосфера, которая поднимает ребёнка над обыденностью.

Закулисье. Здесь особая атмосфера. После выполнения сложных пируэтов, артист балета входит за кулисы, в те несколько секунд и минут он набирает новые силы и эмоции для нового полёта на сцене, а здесь оставляя трудность и боль, успех удачного номера и цветы зрителей, слёзы падения и радость достижения…

Мы побродили по этим местам, с уважением относясь к труду артистов.

БАЛЕТ: Это особая красота, он возвышает нас над обыденностью каждого дня, сердце замирает, когда мы видим на сцене эту грациозность.

А здесь всё рядом — протяни руку и коснёшься балетной пачки балерины, прикоснешься к чему-то неизведанному, чудесному… Разве не сказка это?!

Большой Театр — это царство!

Недавно мы были здесь зрителями: вот главный вход, вот партер, вот балконы.

А теперь мы на репетиции и нам можно все, ну почти все.

Мы были везде, где только позволял взгляд. Карина стремительно бегала по золотисто-белым коридорам Театра, крутилась около огромных зеркал, делала колесо… Ушла куда-то робость, которая мешала Карине первое время.

Нас сопровождал заместитель директора Иван Игоревич, молодой подтянутый человек. А когда он сказал, что в Театре он работает двадцать лет, мы переглянулись. А когда узнали, что до этого он почти двадцать лет отдал балету на сцене Большого Театра, как один из первых выпускников Академии, нашему восхищению не было предела. Большой не отпускает….

ОТР с нами уже несколько дней. Менеджер Ангелина, наш ангел, рядом.

Хочу отметить Якутскую балетную школу им. А. и Н. Посельских. Высокий уровень подготовки детей и студентов. Это отмечают везде в Москве, где мы побывали.

ЯБШ — знают в России, много воспитанников — талантливых студентов и выпускников!

Для Карины есть примеры. Это: Иван Одинцов, Алисия Пак, гордость Якутской балетной школы им. А. и Н. Посельских!

Это пример для подражания!

Успехов нашим детям!» — пишет Альбина Черпанова.