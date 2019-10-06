Карьерный взлет Игоря Трескова

Якутянин стал вице-губернатором Подмосковья. Депутаты Мособлдумы поддержали его кандидатуру единогласно

Мособлдума на 94-ом внеочередном заседании согласовала кандидатуру Игоря ТРЕСКОВА на должность вице-губернатора Московской области. Об этом «Вести Подмосковья» сообщают со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

48-летний Игорь Тресков, занимавший в региональном Правительстве должность зампреда и министра транспорта и дорожной инфраструктуры, теперь будет заниматься вопросами ремонта, содержания и строительства дорог, социальной инфраструктуры и благоустройства.

Отметим, что карьера Игоря Трескова началась в Якутске. В 1997 году он пришел работать юристом в штаб поддержки Ильи МИХАЛЬЧУКА, кандидата на пост главы Якутска. 2 января 1998 года Илья Филиппович был избран мэром Якутска. Ключевые члены его команды получили посты мэрии, в том числе Игорь Тресков был назначен начальником юридического управления. Так началась его блестящая карьера. Избравшись на второй срок, Михальчук повысил Трескова до заместителя главы – начальника Департамента имущественных отношений мэрии Якутска.

В 2004 году разразилось, так называемое, «дело мэрии». Ряд высокопоставленных сотрудников мэрии Якутска и подведомственных предприятий были арестованы, на них были возбуждены уголовные дела. Некоторые из них получили реальные сроки. Но на Игоре Трескове «дело мэрии» никак не отразилось.

В 2007 году Илья Михальчук досрочно ушел в отставку. Были назначены выборы, на которых при помощи ресурса президента и правительства, выиграл Юрий ЗАБОЛЕВ. В мэрию пришла новая команда.

А Тресков с благодарностью принял пост в правительстве республики. В 2007 году был назначен заместителем министром имущественных отношений. С 2009 по 2012 руководил региональным Росимуществом.

В 2012 переехал в Москву, где сделал блестящую карьеру: начальник нормативно-правового управления Министерства имущественных отношений Московской области; заместитель министра, первый заместитель министра имущественных отношений Московской области; министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

И вот теперь – вице-губернатор Подмосковья.

Игорь Тресков привлек в работе в структуре правительства Подмосковья нескольких членов своей команды из Якутска.