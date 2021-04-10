Карьерный рост, профессионализм

Перемены в образовании и воспитании не могут произойти без главного участника, двигателя всех преобразований – педагога. Общество ждет от педагога высоких универсальных компетенций, умения работы с цифровыми образовательными ресурсами, умения мотивировать учащихся. Воспитание и преподавание предметов требует от учителя энтузиазма, усердия, инновационного подхода в новых условиях, умения направлять и раскрывать потенциал каждого ребёнка и, в конечном итоге, воспитать гармонично развитую и социально ответственную личность.

В пятницу, 9-го апреля, завершился очередной 30-й юбилейный конкурс «Учитель года РС (Я)-2021». Пять призеров последнего, решающего этапа «Учитель-лидер» приняли участие в пресс-конференции «Вопрос учителю». В ходе ответов на вопросы по проблемам современного образования призеры продемонстрировали способности к конструктивному диалогу со всеми участниками образовательных отношений и представителями общественности по актуальным вопросам развития образования, с журналистами солидных республиканских СМИ, Интернет-ресурсов «Якутия», «Саха сирэ», «ЯСИА», «SakhaLife.ru».

Но, как и в любом состязании, есть победитель, и ею стала учитель иностранных языков (китайского, английского) МАОУс УИОП «СОШ№ 23 им.В.И. Малышкина» Анна Сергеевна КОНОВА. Но все же нет проигравших, есть победители и это – участники конкурса, ведь желание быть оценённым, получить признание является действенным стимулом для каждого педагога.

Все конкурсанты юбилейного 30-го конкурса отмечены заслуженными почетными званиями «Отличник образования Р С(Я)», «Методист Якутии», «Учитель учителей», почетными грамотами, благодарственными письмами Министерства образования и науки РС(Я). Пять учителей награждены материальным поощрением от спонсоров. Председатель рескома профсоюза работников образования Я.С.Щепанская вручила именную премию признания учителю математики МОУ «Гимназия №1 имени С.С.Каримовой» г.Нерюнгри Ирине Владимировне Гончаровой. Конкурс «Учитель года РС(Я)» еще раз продемонстрировал свое назначение — прекрасную возможность педагогов поделиться своими новаторскими идеями с коллегами и единомышленниками, совершенствовать индивидуальную программу профессионального роста.

Всем известно, что будущее республики зависит от хорошо образованных, интеллектуально развитых людей, а качественное образование — от мастерства и образованности педагогических кадров. Наши искренние поздравления всем участникам самого престижного конкурса педагогов и благодарность за смелость, волю к победе! Всего самого наилучшего!