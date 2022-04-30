Карьерный марафон: как матерям Якутии бесплатно освоить новую профессию

2022 год в Республике Саха (Якутия) официально объявлен Годом матери. Это время рассмотрения и решения важных вопросов по сохранению здоровья матерей, их занятости и профессиональной востребованности на рынке труда. В этих целях, 29 апреля, на площадке регионального Центра опережающей профессиональной подготовки прошел республиканский mom—fest «Карьерный марафон». Фестиваль стал масштабным мероприятием и собрал более 100 участниц — матерей и женщин, стремящихся успешно совмещать роль матери с самореализацией в профессии.

Ключевой задачей мероприятия стало содействие занятости матерей республики путем организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, обеспечивающих их конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.

Мероприятие проведено Центром опережающей профессиональной подготовки при поддержке Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения.

Бесплатное обучение мам – возможности федерального проекта «Содействие занятости»

В регионе в рамках национального проекта «Демография» реализуются федеральные и региональные программы. Среди них, в течение последних лет активно реализуется федеральный проект «Содействие занятости», дающий возможность женщинам, находящимся в декретном отпуске по уходу за ребенком и неработающим женщинам, имеющим детей дошкольного возраста освоить новую профессию.

ЦОПП Якутии второй год выступает региональным оператором федерального проекта.

«Возможность успешно совмещать материнство и самореализацию, стать профессионалом своего дела посредством постоянного обучения и прокачивания своих навыков. Такую возможность матерям нашей республики дает федеральный проект «Содействие занятости». В прошлом году всего 1900 жителей республики прошли бесплатное обучение и освоили востребованные в регионе профессии. Все представленные курсы отобраны с учетом кадровых потребностей региона», — подчеркнул директор ЦОПП Якутии Владислав Хабаров.

На сегодня на портале «Работа в России» для жителей Якутии представлены более 500 курсов, среди них: медицинский и социальный уход, технологии эстетической косметологии, поварское дело, парикмахерское искусство, интернет-маркетинг, графический дизайн, бухгалтерский учет в коммерческих организациях, социальная работа, бизнес планирование с нуля и многие другие.

Площадка «Успешная мама»

Для участниц фестиваля в формате живого общения организовали работу различных тематических площадок на актуальные темы, по таким как: «Мама в балансе» и «Успешная мама», полезные мастер-классы по кондитерскому делу и парикмахерскому искусству и ярмарку бесплатных курсов и вакансий, где мамы смогли подать заявку на бесплатное обучение по проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Для того, чтобы понять, какие есть выплаты и меры поддержки со стороны государства участницам проконсультировали специалисты Центра занятости населения Республики Саха (Якутия), Центра «Мой бизнес» и Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия) (МФЦ).

Долгожданной частью мероприятия стала работа основной площадки «Успешная мама» с выступлением приглашенных спикеров — известных женщин Якутии, успешно совмещающих карьеру и материнство: основательница сети «Skintime», мама троих детей, бизнес-тренер, эко-активист Ирина Матвеева, основательница магазина посуды и домашнего текстиля «Уютно», блогер, мама двоих детей Евдокия Попова и успешная предпринимательница, мама, блогер и основатель ювелирной студии «Sokolnikov» Юлия Сокольникова. Хедлайнеры поделились личными историями: про совмещение материнства и бизнеса, про карьерный путь и про важность самообразования и саморазвития в современном мире.

В этот день всех участниц ждали дополнительные материалы и скидки от партнеров фестиваля.

Как стать участником проекта и пройти бесплатное обучение?

Для того, чтобы принять участие в проекте «Содействие занятости», необходимо оставить заявку на портале «Работа в России». Кроме матерей на бесплатное обучение претендуют и другие категории лиц, такие как:

— граждане в возрасте 50 лет и старше и граждане предпенсионного возраста;

— молодежь до 35 лет;

— работники, находящиеся под риском увольнения;

—гражданин, зарегистрированный в органах службы занятости в качестве безработного.

Срок обучения — от 2 недель до 3 месяцев в зависимости от выбранной программы. Доступны разные форматы обучения: очный – на базе образовательных организаций и дистанционный (онлайн).

По итогам обучения участники проекта должны подтвердить занятость, в том числе в качестве самозанятого или ИП.

Инструкция по подаче заявки:

Подать заявку на портале «Работа России» по ссылке. Авторизация через личный кабинет Госуслуги. Посмотреть и выбрать подходящий курс по ссылке. Вы также можете использовать фильтры для поиска. Например, отметить регион проживания, подходящую форму обучения или наименование программы. В течение трёх рабочих дней после подачи заявки обратиться лично в Центр занятости населения по месту проживания и получить услугу по профессиональной ориентации, по итогам которой будет выдано подтверждение участия в программе, отказ или рекомендация по смене программы обучения.

Более подробную информацию об участии в проекте можно получить в филиалах Центра занятости Республики Саха (Якутия) и на сайте ЦОПП.

Присоединиться в Telegram группу проекта по ссылке.

По вопросам: 88002224140 (доб. 4), региональный оператор.