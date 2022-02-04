Кардиососудистый центр посетила Генпрокуратура РФ

Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Мондохонов А.Н. дал оценку ходу строительства Кардиососудистого центра

В ходе рабочей поездки в Республику Саха (Якутия) начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов ознакомился с ходом строительства Кардиососудистого центра государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 — Национальный центр медицины».

В инспектировании объекта участвовали первый заместитель и заместитель председателя Правительства республики Кирилл Бычков и Ольга Балабкина, прокурор республики Максим Попов.

Во время выезда на объект состоялась рабочая встреча с руководителями подрядной организации, кардиососудистого центра. Проведен осмотр поставленного высокотехнологичного медицинского оборудования, отмечена высокая готовность завершения строительства объекта, которая составляет 90 %.

По проекту текущая стоимость центра составляет 5,6 млрд рублей, общая площадь здания — 15 463,1 м2, этажность – 8, вместимость – 150 койко-мест.

Работа Кардиососудистого центра расширит спектр оказываемых высокотехнологичных видов медицинской помощи, увеличится количество рентгенхирургическихминиинвазивных вмешательств. На базе Центра будет создан кардиососудистый медицинский кластер, объединяющий ресурсы региональных сосудистых центров, базирующихся в Республиканской больнице № 2 и Национальном центре медицины г. Якутска, отделений сердечно-сосудистого профиля и кардиологического диспансера Национального центра медицины.

Ввод объекта запланирован в 1 квартале 2022 года.

По результатам рабочей встречи начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов поручил прокуратуре республики обеспечить контроль за своевременным вводом объекта в эксплуатацию, получением лицензии на медицинскую деятельность, укомплектовании медицинским и иным персоналом.