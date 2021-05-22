Кардиососудистый центр будет обеспечен высококвалифицированными медицинскими кадрами

Строительство второй очереди Кардиососудистого центра на 150 коек было начато в августе 2019 года. Строительство важного для региона современного объекта здравоохранения стало возможным благодаря «единой субсидии», выделяемой дальневосточным регионам из федерального бюджета по программе социального развития центров экономического роста.

Сегодня, 22 мая, на строительной площадке с проверкой побывал Глава республики Айсен Николаев.

Вторая очередь Кардиососудистого центра общей площадью 15,5 тыс. кв. м. строится компанией «Сэттэ». Объект будет введён в декабре текущего года. Восьмиэтажное здание представляет собой две каркасно-монолитные секции, связанные тёплым переходом с Консультативно-диагностическим центром Национального центра медицины.

Центр будет оснащен передовым медицинским оборудованием: электрокардиостимуляторами, аппаратами УЗИ, медицинским морозильным и холодильным оборудованиями, УФ-излучателями, аппаратами для хирургии, программно-аппаратным комплексом для электрофизиологических исследований, системой для внутрисосудистых ультразвуковых исследований.

В настоящее время ведутся работы по монтажу кронштейнов и направляющих лифтового оборудования, коробов систем вентиляции, пожарной сигнализации, штукатурке стен и потолков.

Как отметил генеральный директор Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины Станислав Жирков, строительство кардиоцентра идёт по графику. «Конкурсные закупки по основному оборудованию завершены, на сегодняшний день мы ожидаем их поставку. С вводом объекта уже в первом квартале 2022 года мы должны начать принимать первых пациентов. Здесь лечение будут проходить пациенты с инфарктом миокарда и инсультом. Врачи будут оказывать специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь для этой категории пациентов. Также мы будем проводить здесь рентгенэндоваскулярные операции. Пропускная способность центра 150 коек, из них 25 коек реанимационного отделения», — рассказал Станислав Жирков.

По итогам объезда глава республики Айсен Николаев подчеркнул важность завершения строительства Кардиососудистого центра в установленные сроки и поставил задачу по его кадровому обеспечению. «Это очень большой объект, в котором будут работать свыше трёхсот человек только медицинского персонала. И конечно, уже сегодня надо вести подготовку и переобучение кадров, формировать штатное расписание. Руководители учреждения уже сейчас готовятся к открытию долгожданного медицинского центра, строительство которого реализуется по прямому поручению Президента нашей страны Владимира Путина», — отметил глава региона.

С вводом второй очереди Кардиососудистого центра пациенты, страдающие от болезней системы кровообращения, смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы республики. Айсен Николаев выразил уверенность, что ввод современного медицинского центра, оснащенного передовым специализированным оборудованием, окажет позитивное влияние на качество жизни людей.