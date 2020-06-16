Кардиологическому отделению ЯРКБ — 50 лет

В день пятидесятилетия кардиологического отделения и в канун Дня медицинского работника в адрес главного врача Республиканской клинической больницы Николая Васильева и заведующего кардиологическим отделением больницы Лилии Мяриной поступила правительственная телеграмма.

Уважаемые Николай Николаевич!

Уважаемая Лилия Михайловна!

От имени руководства республики и от себя лично сердечно поздравляю вас и весь коллектив, ветеранов с 50-летием со дня открытия кардиологического отделения.

В этот знаменательный день выражаю благодарность за значительный вклад в развитие системы здравоохранения нашей республики.

Летом 1970 года в Якутской городской больнице открылось новое отделение для оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, под руководством Галины Ивановны Шишкиной сформировался молодой коллектив.

С того времени на протяжении полувека через ваши заботливые руки прошло много тысяч якутян, люди доверяют вам самое ценное – свое сердце, получают квалифицированную помощь. Вы ежедневно кропотливым трудом, заботой и теплом окружаете своих пациентов, помогаете вернуться к полноценной жизни, повышаете уровень кардиологической помощи, внедряете новые технологии, проводите профилактику болезней, тесно работаете с ведущими кардиологами страны и республики.

Пусть накопленный долгими годами ваш бесценный опыт и профессионализм станут залогом дальнейшей успешной деятельности и примером для молодого поколения медицинских работников.

От всей души желаю всему коллективу, уважаемым ветеранам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, успехов в благородном труде, счастья и благополучия.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.