Кардиологический центр в Якутске станет одним из лучших на Дальнем Востоке

Кардиологический центр в Якутске, с уникальным оборудованием, станет межрегиональным центром оказания высокотехнологичной помощи населению, одним из лучших учреждений здравоохранения на Дальнем Востоке и одним из самых современных кардиоцентров в стране.

«Строительство кардиологического центра в Якутске – важное событие в развитии здравоохранения не только Якутии, но и всего Дальнего Востока. Новейшее оборудование позволит учреждению стать одним из самых современных в стране. Уверен, учреждение станет межрегиональным центром оказания кардиососудистой медицины. Это будет самый технологичный кардиососудистый центр на Дальнем Востоке площадью более 15 тыс. кв. метров», — сказал Айсен Николаев.

C ходом строительных работ ознакомился первый заместитель председателя Правительства республики Кирилл Бычков.

Как отметил первый вице-премьер, в этом центре будут предоставляться медицинские услуги и операции, которые не имеют аналогов в республике и на Дальнем Востоке.

«Жители нашей республики будут лечиться в Якутске без необходимости выезжать в Москву, Санкт-Петербург и заграницу. Огромное количество специалистов будет работать в этом центре. Речь идет о создании рабочих мест для кадров высшей квалификации», – сказал Кирилл Бычков.

Сдача объекта планируется в конце декабря этого года. «Завезено все тяжелое оборудование по объекту, в том числе КТ, МРТ. Производится передислокация оборудования в помещении под монтаж. В Якутии специалисты на сегодня выполняют уникальные операции, устанавливается высокотехнологичное оборудование. Это будет уникальный центр в условиях Дальнего Востока», – отметил заместитель генерального директора Службы государственного заказчика Якутии Валерий Нужненко.

Напомним, благодаря работе кардиологического диспансера смертность от сердечно-сосудистых заболеваний к 2024 году в Якутии должно уменьшиться с 364 до 279 человек на 100 тысяч жителей. Строительство кардиоцентра идёт по графику. До конца года планируется завершить строительно-монтажные работы и наладку точной диагностической техники.