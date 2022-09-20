Кардиолог рассказала об «алкогольном сердце» и красном носе

С 11 по 20 сентября в нашей республике проходит декада пропаганды трезвости. Медцентр г. Якутска начинает цикл разъяснительной информации о вреде алкоголя. На протяжении декады профессиональные врачи разных специализаций расскажут о реальных последствиях спиртного и энергетиков на организм человека. Учеными доказано, что пьющий человек живет в среднем на 20 лет меньше, чем непьющий.

Продолжает цикл «Пить вредно!» врач-кардиолог высшей квалификационной категории Ирина Александровна Пальшина, с которой мы поговорили о том, как алкоголь влияет на главный орган человека — сердце.

— Ирина Александровна, скажите пожалуйста, часто ли пьющие люди сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями?

— Поскольку сердце является главным органом, с помощью которого осуществляется кровообращении, при попадании алкоголя в кровь оно первым получает удар на себя. По статистике, более трети всех смертей от болезней сердца связаны именно с употреблением алкоголя.

Влияние алкоголя на сердце провоцирует определённое количество болезней, которые развиваются в результате его употребления. В первую очередь нужно подчеркнуть, что действие алкоголя для сердца является поистине ядовитым.

Алкоголь способен в кратчайший срок разрушить клетки мышцы. Если не происходит полного разрушения, важно помнить, что частично они всё равно повреждаются. Сердце алкоголика бывает трудно лечить в дальнейшем.

— Вы не могли бы рассказать нашим читателям о том, как меняется организм человека после принятия дозы спиртного? Почему у них, например, краснеет нос?

— Алкоголь поступает в кровь через несколько минут после его приёма, и в течение 5-7 часов циркулирует по кровеносному руслу. Частота пульса увеличивается с 70 до 100 и более ударов в минуту, следовательно, в организме нарушается обмен веществ и питание сердечной мышцы.

Перегоняя кровь, наполненную алкоголем, сердце работает в усиленном режиме, при этом нагрузка на него возрастает в несколько раз, именно поэтому, у людей в состоянии алкогольного опьянения наблюдается учащённое сердцебиение, происходит нарушение нормального кровообращения, повышается кровяное давление, что ведёт к разрушению мельчайших кровеносных сосудов.

Самое наглядное тому подтверждение – это покраснение в области носа у часто пьющих людей и покрасневшие глазные белки, как правило, на утро после принятия дозы алкоголя. Возникает нарушение нормального кровообращения, что разрушает кровеносные сосуды. Человек к тому же может испытывать кислородное голодание.

После употребления алкоголя в мышце сердца, накапливается большое количество жира, более того, оно теряет прежний вид, и мышца сердца становится дряблой. Это тоже препятствует нормальной работе сердечной мышцы, она не справляется со своей работой, будучи подвержено развитию атеросклероза и гипертонической болезни.

— Поэтому у пьющих людей часто бывает увеличенное сердце?

— Есть даже термин «алкогольное сердце». Второе название «алкогольного сердца» — кардиомиопатия. Употребление алкоголя повышает риск возникновения сердечной аритмии, кардиомиопатии и внезапной сердечно-сосудистой смертности.

Эта болезнь может возникнуть, даже если человек начал употреблять спиртное недавно и при сравнительно малых дозах употребления алкоголя. При этом длительное употребление малых доз алкоголя, оказывает такое же негативное воздействие как и употребление больших доз. У больных с кардиомиопатией увеличиваются вес и размеры сердца (кардиомегалия). Из-за токсического влияния алкоголя и продуктов его распада на миокард человек ощущает усталость, боли в области сердца, дискомфортное сердцебиение (аритмия), появляются отёки, кашель в ночное время, одышка.

— Как проявляются другие проблемы с сердцем у пьющих людей?

— У них часто бывает тахикардия, одышка и боли в области сердца. По статистике 30% внезапных смертей бывают спровоцированы алкоголем: сердце не выдерживает нагрузки.

А нагрузка возникает из-за того, что при употреблении пива, слабоалкогольных напитков объём крови увеличивается с трех до 5-6 литров. Поэтому при частом приёме алкоголя сердце постоянно находится в напряжённом состоянии.

В результате возникает повышение артериального давления и развитие гипертонической болезни, независимо от возраста, массы тела и от того, курит человек или нет. Дальше развивается атеросклероз, приводящий к ишемической болезни сердца. Эта цепочка заболеваний развивается даже при употреблении всего полулитра пива несколько раз в неделю. Вино, водка и другие напитки тоже не менее вредны для человека.

— А если пьют немного?

— Алкоголь в любых дозах оказывает пагубное влияние на сердце. Чем больше человек употребляет алкоголя, тем выше риск развития болезней сердца и сердечных приступов.

Боли в сердце тесно связаны с употреблением алкоголя накануне. Боли в сердце часто возникают на следующий день после принятия спиртного. Наутро, после выпивки, иногда ощущаются перебои в работе сердца, нехватка воздуха, возникает страх смерти, потливость и головокружение. Некоторые люди, употребляющие алкоголь, страдают от одышки в покое и отёков ног, а это признаки сердечной недостаточности.

— А если пьют те, у кого уже есть проблемы с сердцем?

— В случае если человек употребляет алкоголь, при этом у него уже имеются проблемы с сердцем, важно помнить, что в данном случае ишемия усиливается, существует немалая вероятность её перехода в инфаркт. Поражение сердечно-сосудистой системы случается у каждого второго, кто принимает алкоголь. Следует отметить, что у кого уже есть «сердечные» проблемы, изменения сердца в виде его большего расширения происходит значительно быстрее, чем у здорового человека.

— Если алкоголик бросит пить, сердце может восстановиться?

— Если человек навсегда прекращает употребление спиртных напитков, у него есть шанс на то, чтобы остановить дальнейшее повреждение сердца, добиться некоторого уменьшения его размеров (увеличенных из-за алкоголя), значительно снизить риск внезапной сердечно-сосудистой смерти, улучшить качество и увеличить продолжительность жизни.

— Спасибо за разъяснение.