Кардиолог Аммосова: Болезнь легче предотвратить, чем потом лечить

C 5 по 14 апреля в ГАУ РС(Я) “Республиканская клиническая больница №3» проходит Декада, посвященная Всемирному дню здоровья. В рамках декады во всех структурных подразделениях больницы были проведены различные мероприятия: Всероссийская зарядка «Будь здоров», Школы здоровья, в том числе в режиме онлайн с применением дистанционных технологий, оформлены стенды и уголки здоровья.

В связи с проведением Декады и Года здоровья в республике, а также увеличением в последние годы заболеваемости среди населения хроническими неинфекционными заболеваниями, мы побеседовали с врачом – кардиологом, терапевтом РКБ №3 Натальей Васильевной АММОСОВОЙ о профилактике указанных заболеваний.

— Наталья Васильевна, расскажите, пожалуйста, подробнее о такой актуальной проблеме современного мира, как хронические неинфекционные заболевания? Чем они так опасны? Можно ли их как –то предотвратить?

— Н.В.: Хронические неинфекционные заболевания являются ведущей причиной временной нетрудоспособности, инвалидизации и смертности граждан по всему миру. Согласно данным Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ), от хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) ежегодно в мире умирает около 38 миллионов человек . В России смертность от основных неинфекционных заболеваний составляет 67,65% от общей смертности населения. Вылечить хронические заболевания невозможно. Поэтому возрастает роль профилактики и воздействия на факторы риска, которые увеличивают вероятность возникновения хронических заболеваний. Они универсальны и делятся на немодифицируемые и модифицируемые .

К немодифицированным факторам риска, на которые невозможно воздействовать относят: возраст, пол и отягощенную наследственность. К модифицируемым факторам, на которые мы можем как – то повлиять можно отнести нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, курение, употребление алкоголя, повышенное артериальное давление, дислипидемию , повышенный уровень глюкозы в крови, избыточную массу тела и ожирение. Кроме того, важно знать о том, что депрессия и психосоциальный стресс признаны независимыми факторами риска развития ишемической болезни сердца (ИБС) и артериальной гипертензии (АГ).

В России существуют различные профилактические программы, направленные на раннее выявление и коррекцию факторов риска развития ХНИЗ. Так, с 2013 года проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения и профилактические осмотры взрослого населения.

Если говорить более подробно, то наиболее часто встречающиеся формы нерационального питания – это избыточное потребление насыщенных жиров, трансжиров, легкоусвояемых углеводов и соли, недостаточное потребление фруктов, овощей, рыбы. О последствиях низкого уровня физической активности и вреде курения, употребления алкоголя, рисках, которые несет избыточная масса тела, наверно нет необходимости объяснять. Всем давно известно, что пассивное курение тоже вредно. Наиболее чувствительны к табачному дыму дети до 5 лет. К сожалению, многие люди не обращают должного внимания на повышение артериального давления. Если гипертонию не лечить, то это нередко приводит к таким серьезным осложнениям, как инсульт, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, сердечная и почечная недостаточность, нарушения зрения. Она в 3 раза повышает риск смерти от сердечно – сосудистых заболеваний и является причиной 7 миллионов смертей в мире ежегодно.

Важно знать о том, что существует определенная взаимосвязь между повышенным уровнем холестерина крови и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Избыток холестерина откладывается в стенках сосудов и приводит к образованию жировых отложений (атеросклеротических бляшек), которые суживают просвет сосуда — так развивается атеросклероз, что затрудняет работу сердца и ведет к повышению артериального давления. По мере своего роста, бляшка перекрывает просвет сосуда и препятствует нормальному кровотоку в сосуде. При этом нарушается доставка кислорода и питательных веществ, в ткань, что приводит к ее отмиранию. Если это происходит в сердце — развивается инфаркт миокарда, если в головном мозге — инсульт. Уровень общего холестерина в крови должен быть 5,0 ммоль/л и менее.

Многие люди также не подозревают о наличии у них сахарного диабета. Проведение этого анализа особенно важно для людей с ожирением, при наличии близких родственников, страдающих сахарным диабетом, а также женщин, родивших крупного (более 4 кг) ребенка. В норме глюкоза натощак <6,1 ммоль/л.

В завершение беседы, хотела бы подчеркнуть, что коррекция факторов риска при регулярном прохождении диспансеризации позволит в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения нашей страны или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.