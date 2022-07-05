Кардио-сосудистый центр позволит добиться реализации нацпроекта «Здравоохранение»

В Якутии нацпроект «Здравоохранение» реализуется по семи ключевым направлениям. Снижение смертности от болезней системы кровообращения один из основных индикаторов нацпроекта. Недавно открывшийся Кардиососудистый центр позволит успешно добиться реализации проекта. А неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, которое открылось 1 июля, призвано оказывать экстренную специализированную помощь жителям нашего региона. Отделение является структурным подразделением Кардиососудистого центра в ГАУ РС (Я) РБ№1 – НЦМ.

Статистические данные говорят, что инсульт на сегодня во всем мире и в нашей стране занимает ведущее место в структуре смертности и первое – по инвалидизации населения. В нашей республике за последние годы отмечается рост заболеваемости, летальности, смертности при этом заболевании. Поэтому, решение нашего Правительства и Министерства Здравоохранения построить современный центр с диагностическим оборудованием экспертного класса, операционными залами, с подготовленными кадрами улучшит со временем демографическую ситуацию, качество жизни выжившего человека после инсульта.



В настоящее время Отделение начало свою работу на 24 неврологических и на 6 реанимационных коек. Оно находится на 5 этаже центра. Светлые и просторные коридоры, помещения для ранней медицинской реабилитации, индивидуальные 2-х местные палаты, специально предназначенные для маломобильного пациента с отдельными санузлами в каждой палате, поручни в местах нахождения пациента, указатели для слабовидящих будут удобны для пребывания пациентов и медицинского персонала. Перед открытием отделения проделана большая подготовительная и организационная работа: налажена инженерная и телекоммуникационная связь палат с рабочими помещениями, персоналом; проработана маршрутизация пациентов как внутри центра, так и по всей территории республики. Центр в начальном этапе своей работы будет принимать пациентов с инсультом по скорой медицинской помощи 2 раза в неделю – по средам и по пятницам. Ежедневно в круглосуточном режиме будет проводиться телемедицинская консультация по вопросам диагностики и лечения инсульта с северными районами и ПСО. При наличии показаний, после проведения консультаций с врачами – неврологами, пациент будет экстренно транспортироваться в отделение для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Также отделение нацелена на работу по высоким рискам инсульта – это выявление пациентов со стенозами сонных артерий, с бессимптомными аневризмами и мальформациями сосудов головного мозга, когда вовремя проведенная хирургическая помощь может предупредить инсульт и спасти жизни.



В отделении набраны опытные, высококвалифицированные врачи неврологи, нейрохирурги, рентгенэндоваскулярные хирурги, специалисты с большим опытом по УЗИ, КТ и МРТ диагностике, а также мультидисциплинарная реабилитационная команда. Возглавляет отделение неврологии для больных с ОНМК опытный врач невролог высшей категории, кандидат медицинских наук Нина Васильева. А нейрореанимационным отделением руководит врач анестезиолог – реаниматолог, отличник здравоохранения РС(Я), врач высшей категории Любовь Никифорова.