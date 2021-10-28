Караван судов из Арктики вернулся к родным берегам 🚢

Ранним утром 28 октября из Арктики подошёл крайний караван судов ПАО «ЛОРП», в составе которого ледоколы «Капитан Бабичев», «Капитан Бородкин», «ОТ-2048», «Капитан Бурковский» и баржи. Данные суда после Арктики работали в Сангарах, обеспечивая погрузку каменного угля Мироновского угольного разреза. 26 октября караван взял курс на Жатай и за двое суток прибыл в плановый пункт зимнего отстоя.

На текущей неделе Жатайским судоремзаводом ведется активна подготовка причалов и дорог для осуществления перевозок автотранспорта в условиях ледостава по маршруту: Жатай-Техтюр-Жатай. В текущую навигацию на перевозках будут задействованы буксир «Механик Курчатов», баржа «Жатай-1», сопровождать состав будет ледокол «Капитан Бородкин».

На т/х «СК-2027» на правый берег р.Лена было доставлено 6 единиц техники: «КАМаз»-вахта, 2 самосвала, экскаватор, бульдозер и мехлопата. Было завезено 20 автомашин скальной породы, бутового камня для отсыпки причала и дороги. Как отмечает главный инженер Жатайского СРЗ Игорь Покрыщенко, отвечающий за подготовку данного объекта, ежедневно сюда доставляются рабочие караванного цеха, техника работает с раннего утра и до позднего вечера, заводчане стараются на совесть.

«Всего нам предстоит обустроить около 5-километрового участка дороги, на сегодня 1 километр дороги построен, наша задача – завершить работы на следующей неделе, к началу перевозок автотранспорта в условиях ледостава», — отмечает директор ЖСРЗ Виктор Шадрин.