Карантин в школах Якутска продлен по 23 февраля

Карантин для 1-11 (12) классов в образовательных учреждениях Якутска продлен по 23 февраля включительно. Ранее карантин был объявлен с 6 февраля по 16 февраля.

Ограничение распространяется на все общеобразовательные учреждения на территории города Якутска, а также на работу кружков, секций, дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе Якутске остается напряженной, среди взрослого населения и учащихся старших классов наблюдается превышение допустимых эпидпорогов. По данным за 6 неделю 2020 года в г.Якутске зарегистрировано 4 686 случаев заболевания. Показатель заболеваемости на 10 тыс. населения составил 135,6, что на 56,7% выше недельного эпидемического порога (эпидпорог – 86,5) и выше показателя предыдущей недели на 11,6%.

Введенные с 6 февраля 2020 года ограничительные мероприятия с полным приостановлением учебного процесса в общеобразовательных школах дали некоторый положительный эффект в снижении интенсивности эпидемического процесса.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия города Якутска рекомендует соблюдать все меры профилактики, носить защитные маски, родителям необходимо ограничить посещение детьми мест массового пребывания, в том числе кинотеатров, магазинов, учреждений общественного питания. Самыми простыми, но эффективными мерами защиты от заражения гриппом и другими ОРВИ являются самоизоляция во время болезни, частое мытье рук и надлежащая респираторная гигиена. При возникновении первых симптомов болезни необходимо сразу обращаться к врачу.

Следующее заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, на котором будет принято решение о прекращении или продлении карантина, состоится 21 февраля.