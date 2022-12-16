Карантин в школах Якутска отменяют!

С 19 декабря у учеников с 1 по 8 и 10 классов возобновляется учебный процесс. Санитарно-противоэпидемической комиссией г. Якутска принято соответствующее решение, сообщает тгк Столица.

Карантин в школах города Якутска был введен в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории ГО «город Якутск» и превышением эпидемических порогов, в том числе среди детей в возрасте от 7-14 лет.

Очно учились лишь учащиеся 9 и 11 классов, остальные обучались дистанционно.