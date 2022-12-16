16.12.2022
18:07
833

Образование

Карантин в школах Якутска отменяют!

С 19 декабря у учеников с 1 по 8 и 10 классов возобновляется учебный процесс. Санитарно-противоэпидемической комиссией г. Якутска принято соответствующее решение, сообщает тгк Столица.

Карантин в школах города Якутска был введен в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории ГО «город Якутск» и превышением эпидемических порогов, в том числе среди детей в возрасте от 7-14 лет.
Очно учились лишь учащиеся 9 и 11 классов, остальные обучались дистанционно.

Фото: тгк Столица
Источник: тгк Столица

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх