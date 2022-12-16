16.12.2022
18:07
833
Образование
Карантин в школах Якутска отменяют!
С 19 декабря у учеников с 1 по 8 и 10 классов возобновляется учебный процесс. Санитарно-противоэпидемической комиссией г. Якутска принято соответствующее решение, сообщает тгк Столица.
Карантин в школах города Якутска был введен в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории ГО «город Якутск» и превышением эпидемических порогов, в том числе среди детей в возрасте от 7-14 лет.
Очно учились лишь учащиеся 9 и 11 классов, остальные обучались дистанционно.
Фото: тгк Столица
Источник: тгк Столица
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