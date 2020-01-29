29.01.2020
10:13
513

Красота & Здоровье

Карантин объявили в нескольких школах Якутии

Карантин объявили в восьми классах двух школ Мирнинского района республики, передает телеканал «Якутия 24».

По данным управления Роспотребнадзора республики по району, от занятий освобождены ученики четырех классов в школе №12 в Мирном и в школе №23 в поселке Айхал, где были превышены эпидпороги на 20%.

«Ежедневно нам предоставляется информация по заболеваемости ОРВИ в школах, учреждениях дополнительного образования и детских садах», – отметил начальник отдела управления  Роспотребнадзора республики по району Лев ГРИГОРЯН.

Также карантин объявили в трех школах Хангаласского района.

Частично закрыты на карантин Покровская средняя школа №2 и Покровская средняя школа №4. Полностью приостановлена учеба с 24 по 31 января в Качикатской средней школе.

Фото: Из открытых источников.
Источник: http://yk24.ru/index/obshhestvo/karantin-chastichno-obyavili-v-dvux-shkolax-mirninskogo-rajona-yakutii
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх