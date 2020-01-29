Карантин объявили в нескольких школах Якутии

Карантин объявили в восьми классах двух школ Мирнинского района республики, передает телеканал «Якутия 24».

По данным управления Роспотребнадзора республики по району, от занятий освобождены ученики четырех классов в школе №12 в Мирном и в школе №23 в поселке Айхал, где были превышены эпидпороги на 20%.

«Ежедневно нам предоставляется информация по заболеваемости ОРВИ в школах, учреждениях дополнительного образования и детских садах», – отметил начальник отдела управления Роспотребнадзора республики по району Лев ГРИГОРЯН.

Также карантин объявили в трех школах Хангаласского района.

Частично закрыты на карантин Покровская средняя школа №2 и Покровская средняя школа №4. Полностью приостановлена учеба с 24 по 31 января в Качикатской средней школе.