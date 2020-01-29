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Карантин объявили в нескольких школах Якутии
Карантин объявили в восьми классах двух школ Мирнинского района республики, передает телеканал «Якутия 24».
По данным управления Роспотребнадзора республики по району, от занятий освобождены ученики четырех классов в школе №12 в Мирном и в школе №23 в поселке Айхал, где были превышены эпидпороги на 20%.
«Ежедневно нам предоставляется информация по заболеваемости ОРВИ в школах, учреждениях дополнительного образования и детских садах», – отметил начальник отдела управления Роспотребнадзора республики по району Лев ГРИГОРЯН.
Также карантин объявили в трех школах Хангаласского района.
Частично закрыты на карантин Покровская средняя школа №2 и Покровская средняя школа №4. Полностью приостановлена учеба с 24 по 31 января в Качикатской средней школе.
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