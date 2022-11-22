Карантин из-за бруцеллеза: нельзя вывозить домашних животных из Якутска

В связи с выявлением случаев болезни бруцеллезом среди кошек и собак в городе Якутске, ветеринарные службы настоятельно рекомендуют не перемешать домашних животных в другие районы. Особенно не следует увозить домашних животных из города Якутска в районы республики. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в оперативном штабе.

Напомним, ранее на сайте департамента ветеринарии появилась информация о подтверждении наличия бруцеллеза в пробах сыворотки крови собак и кошек, направленных в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ВНИИЗЖ) в Москву. 23 пробы были отобраны на территории Якутска и направлены в 28 октября.

В лаборатории методом ИФА исследовали 19 проб крови собак и 4 пробы крови кошек. Согласно протоколам испытаний от 16 ноября 2022 года положительно реагируют — 12 проб от собак и 2 пробы от кошек, сомнительный результат — 7 проб от собак и 1 проба от кошки, отрицательный результат — 1 проба от кошки.

«Пять проб с положительным результатом и четыре пробы с сомнительным результатом были взяты у собак в приюте для животных без владельцев города Якутска, который расположен на улице Очиченко, 57. После выявления бруцеллеза у владельческих собак в Якутске ветеринарные специалисты ветуправления и ветеринарный врач приюта взяли 16 проб крови собак для диагностических исследований в целях контроля эпизоотического благополучия приюта. 28 октября 9 проб вместе с пробами от владельческих собак были направлены в ВНИИЗЖ», — рассказали в департаменте.

Ранее согласно распоряжению департамента ветеринарии от 20 октября в Якутске был установлен карантин по бруцеллезу собак. В действующее распоряжение внесены изменения от 18 ноября, согласно которым на территории городских округов Якутск и поселок Жатай всего установлено 10 эпизоотических очагов бруцеллеза, это места содержания больных животных.

Ветеринарные специалисты проводят мероприятия в целях предотвращения распространения и ликвидации очагов бруцеллеза, по утвержденному плану согласно ветеринарным правилам.

В соответствии с данным распоряжением приют для животных без владельцев г. Якутска также признан эпизоотическим очагом. Согласно ветеринарным правилам, утвержденным приказом Минсельхоза России от 08.09.2020 г. № 533, в эпизоотическом очаге запрещается выгул, перемещение и перегруппировка животных. В Департаменте ветеринарии РС (Я) создана комиссия, которая в присутствии работников Благотворительного фонда «Помоги выжить» установит точное количество животных в приюте.

У всех собак приюта будут взяты анализы и будут проведены диагностические исследования на бруцеллез. Все исследования в приюте будут проводиться бесплатно.

Владельцы домашних животных Якутска по желанию могут обратиться в ветеринарную лечебницу Якутска по адресу улица Чехова, 66, где у животных возьмут кровь и направят в Якутскую республиканскую ветеринарно-испытательную лабораторию для исследований. Стоимость услуги согласно прейскуранту платных ветеринарных услуг.

Согласно ветеринарным правилам, утвержденным приказом Минсельхоза России от 08.09.2020 г. № 533 собаки и кошки с установленным диагнозом «Бруцеллез» подвергаются эвтаназии (умерщвлению), лечение запрещается.

Справка: Бруцеллез собак — это инфекционное заболевание, вызываемое микроорганизмом Brucella canis, которым болеют собаки всех пород, возбудитель болезни передается механически. Проявляется вспышками абортов, репродуктивной недостаточностью, увеличением лимфатических узлов и иногда поражает костно-суставную систему, хотя возникновение бессимптомных инфекций у собак не редкость.

